Участок улицы Петровской закроют в Пскове на два дня

10:53, 22 ноября 2021, ПАИ

C 9:00 24 ноября до 00:00 26 ноября в Пскове в связи с проведением работ по замене теплотрассы будет временно закрыт для движения транспорта участок улицы Петровской от улицы Коммунальной до улицы Пароменской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

В качестве объезда рекомендуется использовать улицы Киселёва и Максима Горького.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.