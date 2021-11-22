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Общество

50 пьяных водителей выявила госавтоинспекция Псковской области на прошлой неделе

50 водителей, управлявших транспорными средствами в состоянии алкогольного опьянения, выявили на прошлой неделе  в Псковской области госавтоинспекторы. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Псковской области. 

При этом пять  пьяных водителей  попались  повторно.

В целом за прошедшую неделю сотрудники областной Госавтоинспекции пресекли 1887 административных правонарушений.  Произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, жертвами  которых стали два человека, 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - отметили в пресс-службе ведомства.

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