50 пьяных водителей выявила госавтоинспекция Псковской области на прошлой неделе

12:25, 22 ноября 2021, ПАИ

50 водителей, управлявших транспорными средствами в состоянии алкогольного опьянения, выявили на прошлой неделе в Псковской области госавтоинспекторы. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Псковской области.

При этом пять пьяных водителей попались повторно.

В целом за прошедшую неделю сотрудники областной Госавтоинспекции пресекли 1887 административных правонарушений. Произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали два человека, 27 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - отметили в пресс-службе ведомства.

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