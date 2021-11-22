50 пьяных водителей выявила госавтоинспекция Псковской области на прошлой неделе
50 водителей, управлявших транспорными средствами в состоянии алкогольного опьянения, выявили на прошлой неделе в Псковской области госавтоинспекторы. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Псковской области.
При этом пять пьяных водителей попались повторно.
В целом за прошедшую неделю сотрудники областной Госавтоинспекции пресекли 1887 административных правонарушений. Произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали два человека, 27 человек получили травмы различной степени тяжести.
«Госавтоинспекция призывает строго соблюдать ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» - отметили в пресс-службе ведомства.
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