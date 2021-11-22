Окно возможностей: псковская Торгово-промышленная палата подвела итоги уходящей пятилетки

13:16, 22 ноября 2021, ПАИ

19 ноября состоялся IV съезд Торгово-промышленной палаты Псковской области. В рамках мероприятия был переизбран президент, совет союза и ревизионная комиссия. Также делегаты и участники заслушали отчеты о работе объединения за период с 2016 по 2021 год, ревизионной комиссии и рассказали о взаимодействии с ТПП за прошедший период.

Один из важнейших институтов развития

На сегодняшний день членами союза являются 275 организаций, однако приехать на съезд смогли не все — с учетом действующих ограничений Роспотребнадзор разрешил присутствовать на мероприятии только определенному количеству.

Собравшихся поприветствовал по видеосвязи вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев. «Сегодня система торгово-промышленных палат России позволяет защищать интересы предпринимателей по всей стране. Торгово-промышленная палата Псковской области занимает прочные позиции среди ТПП Северо-Западного федерального округа», - заявил Максим Фатеев. Он отметил активность палаты в части развития внутреннего туризма, ведения постоянной работы по укреплению связей с другими странами. Спикер выразил уверенность, что темп работы Торгово-промышленной палаты Псковской области будет только нарастать. Также он перечислил главные векторы работы для ТПП Псковской области, в том числе развитие международного сотрудничества, совершенствование законодательства в целях сокращения административных барьеров и другие.

Следующим слово взял депутат Госдумы, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей по Псковской области Александр Козловский. Он отметил, что ТПП Псковской области существует уже более 25 лет, и у истоков её создания стояли замечательные люди, патриоты, бизнесмены, успешные люди. «Сегодня ТПП Псковской области себя хорошо зарекомендовала, во время пандемии вы являетесь поддержкой, голосом малого и среднего бизнеса Псковской области», - констатировал Александр Козловский. Он пожелал палате и в дальнейшем достойно представлять бизнес-сообщество региона. «Я очень рад, что ТПП взяла на себя объединяющие функции. Мы всегда ориентируемся на ваши опросы, социологию и продукты, которые делает ТПП РФ по анализу бизнес-самочувствия. Сейчас наша задача — добиться благоприятного бизнес-климата в Псковской области», - обратился депутат к представителям Торгово-промышленной палаты.

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила ТПП за системную работу по расширению международного взаимодействия. Елена Полонская отметила важность работы ТПП в части развития малого и среднего предпринимательства, взаимодействия палаты с контрольными и надзорными органами власти, с муниципалитетом. «ТПП всегда доносит боль, проблемы бизнеса до чиновников», - присоединился председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов. По его словам, это ведомство, которое помогает бизнесу решать различные вопросы. Депутат пожелал ТПП развиваться, чтобы членов становилось все больше, и бизнес развивался, несмотря на непростое время, а также здоровья и благополучия всем предпринимателям региона.

Заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Сергей Зуев поприветствовал собравшихся от лица администрации Псковской области. «Сегодня система ТПП — не просто крупнейшее бизнес-объединение, но и один из важнейших институтов развития. Ту роль, которую выполняет ТПП, сложно чем-то заменить. Важно, что ТПП — это еще и эффективный способ коммуникации с бизнесом, который позволяет получать адекватную, хотя и подчас анонимную, но объективную информацию о ситуации в бизнес-среде», - заявил он и пожелал ТПП приумножать потенциал и работать на благо региональной экономики.

Затем Владимир Зубов перешел к отчету о деятельности за период с 2016 по 2021 год.

На благо развития экономики

Он остановился на знаковых моментах уходящей пятилетки. По словам Владимира Зубова, она была весьма болезненной для бизнеса Псковской области и всей страны. «Нам пришлось перестроиться, исходя из совершенно новых норм и требований, изменившегося санитарного фона. И, естественно, негативного давления, которым сопровождались пандемические мероприятия. Всё это серьезно отразилось на сфере малого и среднего бизнеса», - уточнил президент ТПП. Он добавил, что больше всего пострадали отрасли общепита, туризма, массовых мероприятий, фитнес-центры и ряд других сфер. - Немногие остались на плаву и сейчас продолжают работать в достаточно серьезных ограничениях».

Другие направления бизнеса тоже чувствуют себя сложно, но, по мнению спикера, перспектива есть. «Многие нащупали возможности для реструктуризации, изменения направлений, и это радует. Любые кризисные времена — это возможность проанализировать те недостатки и проблемы, которые имеются, и найти логически выверенный выход из них. И, надо сказать, такой выход находится, компании ищут новых партнеров как среди других предприятий в РФ, так и за рубежом», - продолжил Владимир Зубов.

Он также отметил достаточно большой спрос среди псковских предприятий на поддержку экспортной деятельности и конкуренции российских товаров за рубежом. Этому направлению за прошедшее время уделено большое количество мероприятий, в частности, Торгово-промышленной палате Псковской области вместе с партнерами из Балтийско-евразийской палаты предпринимателей удалось нащупать баланс интересов, который возможен при соблюдении полного контроля за поставками товаров и продукции за рубеж, сохранении права пользоваться льготами и возможностями, которые имеют резиденты, например, Европейского союза.

«Еще одно направление — внешнеэкономические связи, выход на те рынки, которые были раньше не очень свойственны для предпринимателей Псковской области и России в целом. За последние два года мы освоили механизмы вывода предприятий на рынки Бразилии, Венесуэлы, Аргентины, сейчас мы осваиваем направление Нигерии, как одной из ведущих стран Африканского континента, и через нигерийские ворота выход на другие страны Африки», - рассказал Владимир Зубов. Тем более, заметил он, схема вхождения на эти рынки, где достаточно высокая конкуренция, и пути взаимодействия с банковским сектором сейчас отработаны. Недавно делегация предпринимателей, в том числе из Псковской области, отправилась с официальным визитом в Нигерию для проведения переговоров. «В данном случае мы открываем это окно возможностей не только для псковских предпринимателей, но и для всех регионов России», - подчеркнул Владимир Зубов. Благодаря этому направлению и юридическим консультациям за 9 месяцев 2021 года уровень доходов Торгово-промышленной палаты Псковской области получилось увеличить на 30%.

«По перспективным направлениям деятельности: мы смотрим на будущее с осторожным оптимизмом, потому что прогнозируется небольшой экономический спад в 2023 году, и мы видим начало восстановления только ближе к 2025-2026 году. Это связано как с пандемией, так и с перестройкой всей системы управления экономикой в стране», - добавил президент ТПП.

Он обратил внимание на напряженную масштабную работу экспертов Торгово-промышленной палаты Псковской области: «Мы обслуживаем не только псковский бизнес, но и соседние регионы, и Центральный округ». Владимир Зубов поблагодарил коллектив ТПП и всех, с кем в течение последних 5 лет выполнялась работа на благо развития экономики Псковской области. «Надеюсь, что мы продолжим этот путь вместе и на следующую пятилетку», - подытожил он.

Прения

После содержательного отчёта участники перешли к прениям. Генеральный директор ООО «Псковнефтепродукт» Юрий Малешин рассказал, что компания сотрудничает с Торгово-промышленной палатой Псковской области с 1997 года. Он назвал некоторые направления сотрудничества: оценка недвижимости, экспортная оценка, оценка проектов строительства, приемка готовой продукции, развитие реализации и расширение ассортимента товаров псковских производителей, благодаря чему продукция уже вышла за пределы региона. Еще одно направление — определение качества нефтепродуктов совместно с ТПП. «Работу ТПП за отчетный период считаю удовлетворительной», - заявил Юрий Малешин.

Генеральный директор компании «Цирет» Наталья Константинова согласилась с предыдущим спикером. Она поделилась своим опытом взаимодействия с ТПП Псковской области. «4 года назад мы стали членами ТПП. Наше взаимодействие на сегодняшний день суперактивное. Только благодаря участию в нашей жизни ТПП мы активно существуем на территории Псковской области», - заявила Наталья Константинова. Также она рассказала о ситуации, когда фирме пришлось защищать интеллектуальное право, и благодаря экспертам Торгово-промышленных палат Псковской области и РФ удалось защитить товарный знак и другую интеллектуальную собственность холдинга.

Председатель Балтийско-Евразийской палаты предпринимателей (Эстония) Виктор Новокрещенов отметил, что объединения сотрудничают уже более 20 лет. «Много структур на территории РФ занимается обучением, консультированием малых и средних предприятий в части внешнеэкономической деятельности. Но вместе с тем, между знанием и умением дистанция очень большая. Чтобы её сократить, было решено вместе с ТПП создать коллективный торговый дом, структуру за пределами РФ», - поделился Виктор Новокрещенов. Смысл в том, чтобы малые и средние предприятия фактически получили своего представителя за рубежом, который будет отслеживать отгрузки, осуществлять расчеты и выполнять другие практические задачи. Концепцию торгового дома представил Владимир Зубов на общероссийском совещании по поводу приграничного сотрудничества. «На сегодняшний день торговый дом создан и зарегистрирован на территории Эстонии. МСП получили практические механизмы реализации продукции за пределами РФ», - заметил Виктор Новокрещенов. Он добавил, что торговый дом не должен заниматься поиском партнеров, он должен показать, где их искать, где собрать информацию. По поводу взаимодействия с коллективным торговым домом от представителей бизнеса поступило уже порядка 10 обращений. «Практический результат — лучший способ показать деятельность палаты», - уверен Виктор Новокрещенов.

Директор ООО «Миком» Ирина Фёдорова выразила благодарность руководству ТПП и пожелала собравшимся успехов в развитии бизнеса и сотрудничестве с российскими и зарубежными партнерами. Она рассказала, что компания «Миком» является владельцем двух складов временного хранения, которые расположены у границы с Эстонией в Печорах. «Создавая и развивая наш бизнес, мы прошли массу испытаний на прочность. Мы стали членами Торгово-промышленной палаты Псковской области с 2014 года. За прошедшие годы не раз обращались по разным вопросам, и всегда получали качественные квалифицированные ответы и поддержку при необходимости. Особая ценность нашего сотрудничества состояла в том, что высокий авторитет Торгово-промышленной палаты, юридическая подготовленность позволили в отдельных случаях избежать тупиковых ситуаций, разрешить спорные вопросы без привлечения судебных органов и прокуратуры. Чувствуя поддержку ТПП и готовность оказать помощь, мы увереннее ведем свой бизнес», - подытожила Ирина Фёдорова.

Другие делегаты также отметили профессионализм экспертов ТПП, важность работы объединения по проведению бизнес-аналитики, продвижению продукции и множеству других направлений.

«Будем работать вместе»

Одним из самых важных вопросов прошедшего съезда стали выборы президента Торгово-промышленной палаты Псковской области. На эту должность было предложено избрать Владимира Зубова, который возглавляет объединение с 1994 года.

Правление Торгово-промышленной палаты РФ кандидатуру Владимира Зубова единогласно поддержало. Максим Фатеев выразил Владимиру Зубову благодарность за активную деятельность. «Все наши совместные усилия направлены на защиту интересов предпринимателей», - сказал он и пожелал Владимиру Зубову успехов во всех начинаниях, новых достижений и здоровья.

По итогу голосования на съезде Владимир Зубов был переизбран президентом Торгово-промышленной палаты Псковской области на срок 5 лет. Он поблагодарил всех за высокую оценку работы палаты и высказанные рекомендации. «Спасибо большое за доверие, всегда приятно работать, когда есть взаимопонимание и ответная реакция. Я вам очень благодарен, потому что, наверное, без этой поддержки я бы и года не выдержал. Будем работать вместе», - обратился он к коллегам.

Александр Козловский поздравил Владимира Зубова с избранием и выразил надежду, что предстоящие годы будут такими же плодотворными. «Пандемия нас не остановит, будем развиваться», - заявил депутат. Он предложил использовать площадку Торгово-промышленной палаты в качестве дискуссионной, чтобы бизнес мог подготовить свои предложения, и пообещал всестороннюю поддержку.

Владимир Зубов напомнил, что Александр Козловский назначен первым заместителем председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, в связи, с чем предложение особенно приятно. «Это две ключевые отрасли, которые псковский бизнес воссоединяет и аккумулирует», - заметил президент ТПП и попросил всех быть активными с точки зрения направления проблемных вопросов, не «прятать их в карман». По его мнению, только поделившись ими, можно найти консенсус и продвигать дальше решения. «Все зависит от нас, и дискуссионные площадки очень нужны. Будущее находится в наших руках», - подытожил Владимир Зубов и поблагодарил всех за проявленную активность и взаимодействие.

На период с 2022 по 2026 годы Союз «Торгово-промышленная палата» Псковской области планирует активное развитие ряда направлений деятельности: комплекса услуг по строительно-техническому направлению; по классификации гостиниц и иных средств размещения; по подготовке бизнес-планов для инвесторов и получения кредитов, экспертизе бизнес-проектов. Также планируется развитие в сфере сертификации персонала, туристских и социальных услуг, сертификации физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, подготовки независимой технико-документарной (в том числе почерковедческой и трасологической) и автотехнической экспертиз. Планируется восстановление объемов экспертных услуг и оформления документов для сопровождения ВЭД при открытии границ и оживлении международного товарооборота в докризисных объемах через МАПП Псковской области. Продолжится выстраивание более действенного конструктивного диалога между бизнесом и органами контрольно-надзорной деятельности и проведению на регулярной основе профилактической информационной работы в бизнес-среде по предупреждению совершения нарушений.