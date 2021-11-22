Псковичам сообщили о загруженных днях МРЭО ГИБДД по Псковской области

15:07, 22 ноября 2021, ПАИ

Вторник и суббота являются наиболее загруженными днями в работе регистрационно-экзаменационного отдела в городе Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД ГИБДД России по Псковской области.

Самым загруженным временем для обращения является первая половина дня с 8:30 до 12:30, поэтому псковичам рекомендуют обращаться в другие дни после 14:00, так как число обращений значительно меньше.

Также пресс-служба ГИБДД по региону рекомендует планировать время посещения МРЭО ГИБДД с учетом загруженности подразделения во избежание образования очередей и соблюдать меры, направленные на противодействие распространению COVID-19.

Напоминаем, что псковичи могут обратиться в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области за предоставлением государственных услуг со вторника по пятницу с 8:30 до 18:15, а в субботу принимают граждан с 8:30 до 17:00.