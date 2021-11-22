66 школьных классов в Псковской области закрыли на карантин из-за коронавируса
В Псковской области из-за COVID-19 закрыто 66 классов в 35 школах и 13 групп в 12 детских садах, пишет Telegram-канал региона.
Из-за ОРВИ закрыто 14 школьных классов в пяти школах и одна группа в детском саду.
Коронавирусом болеют 35 учителей и 40 воспитателей региона.
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