Из инфекционки в психушку: как коронавирус сводит людей с ума

10:26, 24 ноября 2021, ПАИ

Некоторые до сих пор настаивают, что коронавирус - заболевание чуть пострашнее гриппа, а кто умер, тот просто старый/хроник/поздно обратился (нужное в этой дурацкой аргументации можно даже не подчёркивать). Другие тешат себя иллюзиями о крепком организме, устойчивом иммунитете, спортивном прошлом и прочими неочевидными вещами. Никакие аргументы их не убеждают.

Но иммунитет, спортивное прошлое или даже настоящее могут не справиться ни с самими вирусом (он для организма новый), ни тем более с осложнениями в виде психиатрических диагнозов, на которые может рассчитывать любой переболевший.

Заголовок – не кликбейт, ковид натурально сводит людей с ума, и зачастую пациенты из инфекционной больницы едут не домой, а в одно из отделений областной психиатрической больницы с неприятным диагнозом вроде шизофрении. И это не бабушки восемьдесят плюс, и не у всех болезнь протекала в реанимации под аппаратом ИВЛ. Самой молодой пациентке с голосами в голове не было и тридцати, а снижение когнитивных функций, неврозы и клинические депрессии проявляются даже у тех, кто сумел справиться с коронавирусом дома.

О том, почему коронавирус ещё страшнее, чем его малюют, корреспонденту Псковского агентства информации рассказала заведующая женским геронтологическим отделением №5 в Псковской областной психиатрической больницы, врач-психиатр с 24-летним стажем Мария Трофимова.

О всеобщей усталости

Ситуация с коронавирусом и истерией на эту тему сама по себе приводит к повышеннной тревожности: человек не знает, что ждать, к чему готовиться. Когда всё только начиналось и вводили первый локдаун, у людей на фоне ежедневного потока новостей появлялись страхи, тревоги, даже навязчивые состояния по типу невротических расстройств: кто-то по десять раз руки мыл, кто-то из дома не выходил месяцами. Знаю историю, когда женщина год не показывалась на улицу: лишь один раз заставила себя пойти к стоматологу, второй раз - на прививку. По иронии судьбы где-то в этой очереди она и заразилась коронавирусом.

Другая псковичка в самом начале пандемии обратилась ко мне с жалобами на мужа, у него на фоне боязни за здоровье, попросту говоря, поехала крыша. С весны 2020 года он закрылся дома и никуда не показывался кроме магазина, жене выходить куда-либо запретил. Но ей как-то понадобилось разобраться с коммунальными платежами, и, конечно, она нарушила его запрет. Всё. Домой он её больше не впустил. Месяц она скиталась по друзьям.

Сейчас большинство всё-таки отпустило, несмотря на то что цифры статистики гораздо более страшные, чем весной 2020-го. Включились защитные свойства психики, люди стараются жить как жили, приспосабливаясь к новым обстоятельствам. Все устали бояться, даже те, кто сидел дома безвылазно.

О депрессии и облысении

Коронавирус, как любое вирусное заболевание, приводит к интоксикации организма, что, в свою очередь, вызывает астению, когда настроение не очень, сил нет и всё прочее. Если болезнь протекает тяжело, ко всему добавляется гипоксия - клетки организма, в том числе в головном мозге, страдают от недостатка кислорода. Плюс вирус сам по себе нейротропный, то есть воздействует на мозг, поражая к тому же абсолютно все системы организма, внутреннюю поверхность сосудов всех органов, не только лёгкие.

У кого-то появляется острая почечная недостаточность, у кого-то безвозвратно садится зрение, у кого-то возникает алопеция - человек лысеет. На облысение жаловались процентов пятьдесят моих переболевших знакомых. Я лично испытала это на себе, когда в один не слишком прекрасный момент обнаружила копну волос не на голове, а на расчёске. Начинаешь понимать людей на химиотерапии. Причём это проявилось не сразу, а через несколько месяцев после собственно болезни.

Отсутствие обоняния – уже общее место, про этот симптом слышали все. У кого-то оно восстанавливается сразу, у кого-то не возвращается и через полгода. Вирус отключает в мозге участки, ответственные за восприятие запахов. Могут начинаться воспаления сосудов в голове, есть случаи бессимптомных менингитов и энцефалитов на фоне коронавируса.

Выяснилось также, что заражённый коронавирусом организм способен вырабатывать антитела к дофамину, который влияет на процессы мотивации и обучения, обеспечивает чувство предвкушения удовольствия. Нет дофамина – есть депрессия, причём есть она у 55-77% (данные разнятся) переболевших. Неважно, болел человек тяжело или перенёс ковид в лёгкой форме.

У абсолютного большинства появляются головокружения и головные боли, которые сохраняются достаточно долго. Потом всё вернётся в норму, но потом. Кто-то справится самостоятельно, кому-то придётся обратиться за помощью к врачам и медикаментам – в зависимости от степени выраженности симптомов. Понятно, что есть какие-то общие рекомендации: отдых, шоколад, солнечные лучи, но в тяжёлых случаях лучше всё-таки сходить к врачу. Психологические последствия теперь официально, наряду с физическими, значатся в симптомокомплексе постковидного синдрома.

О нормальности с утра и сумасшествии вечером

У некоторых прямо в реанимации инфекционной больницы возникает делирий - спутанность сознания. Если он развивается, это плохой прогностический признак течения болезни. Фактически это предвестник скорой смерти. Чаще подобные состояния возникают у пациентов 70-80 лет. Везти их к нам в силу состояния не представляется возможным, приходится помогать на месте, находить баланс между дозировкой и сочетанием лекарств.

А бывает и так: человек поступает в адекватном состоянии, но уже к вечеру перестаёт понимать, кто он, где находится, что за люди вокруг, появляются отрывочные галлюцинации, бред. Он кричит, что кругом враги и хотят его убить.

Пациенты срывают с себя кислородные маски, вырывают катетеры, пытаются убежать. Один дедуля прямо из реанимации засобирался домой пешком, а поступил он из Опочки - 125 километров от Пскова.

Некоторые ни с того ни с сего отказываются от лечения, подозревая всех вокруг во вредительстве. Одна пациентка не принимала таблетки со словами: «Зачем лечиться? Я всё равно умру. Не тратьте время». На фоне улучшения общего состояния её внезапно накрыла депрессия. А как заставить человека лечиться, если он выплёвывает лекарства и никого не подпускает? Таких случаев немало.

Разумеется, подобное поведение создаёт дополнительные трудности для врачей. Время от времени психиатрическую бригаду приходится вызывать прямо в инфекционные боксы.

Там сейчас очень тяжело, нагрузка сумасшедшая. Коллеги в инфекционке не сидят, не ходят даже, они бегают, носятся от одного пациента к другому.

Если организму всё же удаётся справиться с вирусом, то и голова понемногу встаёт на место. Такие истории есть и среди мужчин, и среди женщин. Впрочем, случаются исключения, когда пожилой пациент выживает, но вирус становится триггером и запускает процесс, который мог бы начаться гораздо позже или более постепенно. В этом случае когнитивные нарушения вплоть до слабоумия остаются с человеком до конца.

При ухудшении состояния за делирием следует помрачение сознания, наступает полный хаос в восприятии действительности. Подобное случается, например, при отёке мозга на фоне коронавируса. Таких больных в инфекционной больнице тоже приходилось видеть.

Есть и третий вариант развития событий: человек как будто пошёл на поправку, все физиологические показатели пришли в норму, его готовят к выписке, а он внезапно выдаёт шизофреноподобный психоз, причём в возрасте 40-50 лет, который вообще-то нехарактерен для первых эпизодов шизофрении. Так, одна женщина внушила себе, что способна лечить кого угодно, собиралась спасать мир от болезней, с небесами вслух разговаривала, не спала ночами, звонила всем подряд, поднимала умерших из могил. В своей голове, разумеется.

Кроме того, при лечении коронавируса применяется гормонотерапия, которая сама по себе способна спровоцировать психопатоподобные проявления - раздражительность, вспыльчивость, агрессию, вплоть до развития психозов с галлюцинациями и бредом. Такой вот побочный эффект.

О замедленной реакции и ошибках

Кому-то везёт немного больше (как правило, это люди молодого и среднего возраста), и коронавирус награждает не психиатрическим диагнозом, а, например, лишь нарушением концентрации, замедленными реакциями, ухудшившейся памятью и рассеянностью, повышенной раздражительностью и агрессией. Через полгода-год всё более-менее приходит в норму, а вот в полной мере или нет – таких исследований пока не проводилось. Никто же не делал мне компьютерную томограмму до и после болезни, но то, что коронавирус заставляет определённые участки мозга работать иначе – установлено точно.

Все жалуются на ошибки в работе, проблемы в восприятии текстов, водители - на замедленную реакцию за рулём. Бухгалтер, которая от и до знает предмет своей работы, взяла и выдала сдачу не пятисотрублёвыми купюрами, а пятитысячными – лишний ноль «не заметила». Потом человек не смог объяснить, как так получилось. Другой пациент, увлечённый онлайн-шахматами, несколько месяцев даже на пониженном в несколько раз уровне сложности не мог сыграть партию хотя бы вничью.

Когнитивные нарушения есть и у тех, кто переболел в тяжёлой форме, и у тех, кто переболел легко. Не застрахован абсолютно никто.

Как с этим всем справляться? Определённой и на сто процентов действенной методики нет, всё только общие фразы: достаточный сон, массаж, физиотерапия, психотерапия, качественное питание. Из медикаментов - адаптогены, ноотропы, нейрометаболиты. Самостоятельно выписывать себе никакие лекарства, тем более антидепрессанты, ни в коем случае нельзя. Чувствуете, что не справляетесь с собой, с бессонницей и скачками настроения – идите к врачу.

О регулярных галлюцинациях и отсутствии прогнозов

Трудно сказать, какой процент бывших пациентов инфекционки попадает на наши койки. Статистики не существует. Небольшой, но регулярный поток есть. В основном это люди 30-60 лет.

Отклонения возникают и непосредственно во время болезни, и спустя несколько недель после выздоровления, и если человек лежал в больнице, и если лечился дома. Как правило, такие пациенты ориентированы в пространстве и времени, но вместе с тем их преследуют галлюцинации, мерещатся голоса, возникает ощущение собственных невероятных способностей.

То, что ничего подобного не было после «свиного гриппа», - совершенно точно.

Характерный пример: прямиком с улицы Доставалова (там находится корпус областной инфекционной больницы. – ПАИ) к нам в Богданово поступила пациентка с галлюцинациями. Она слышала голоса, ей постоянно казалось, что кто-то собирается убить её детей. День-два на медикаментах, и женщина пришла в себя. Это вообще типично для таких «инфекционных» пациентов – они быстро возвращаются в сознание.

Пока непонятно, станут ли эти люди постоянными визитёрами психиатрических отделений, запустил ли вирус какой-то необратимый процесс или такие проявления - что-то одноразовое.

Возможно, кто-то из них и был предрасположен к психиатрическим отклонениям, но в обычной жизни, к примеру, внезапные скачки настроения проявлялись не так остро и каким-то образом компенсировалось, а на фоне коронавируса всё вылезло за рамки.

Прогнозы делать рановато, теперь только время покажет – станут психозы у экс-ковидных больных периодическими или нет.

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