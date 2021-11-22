«Союзмультфильм» показал трейлер к перезапуску «Ну, погоди!»

16:58, 22 ноября 2021, ПАИ

Киностудия «Союзмультфильм» представила трейлер к перезапуску культового советского мультсериала «Ну, погоди!» в современной интерпретации. Видеоролик был размещен на YouTube-канале студии 21 ноября.

Продолжение истории будет под названием «Ну, погоди! Каникулы», где знакомые герои будут находиться в парке и на пляже. Вредные привычки Волка заменены на увлечение видеоиграми, так как распитие спиртных напитков и курение запрещено показывать на экранах. Также дети смогут увидеть новых героев, например Барсука, Ежа и Косулю.

Как отмечает издание «Коммерсантъ», мультсериал был создан с помощью компьютерной графики. Роли Волка и Зайца озвучили Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Премьера запланирована на декабрь 2021 года.