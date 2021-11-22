Девять дней остаётся у псковичей на уплату имущественных налогов за 2020 год

17:10, 22 ноября 2021, ПАИ

Девять дней остаётся у жителей Псковской области на уплату имущественных налогов за 2020 год. 1 декабря – последний срок, когда можно заплатить налог за квартиру, земельный участок и автомобиль, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФНС России.

Напомним, имущественные налоги уплачивает каждый гражданин России, который владеет земельным участком, жилым домом, квартирой или комнатой и другой недвижимостью, а также транспортными средствами, включая яхты, катера и снегоходы.

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (с 2 декабря 2021 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счёт начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного налога. Если должник и его не исполнит, налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, вплоть до блокировки банковского счёта должника или ареста и принудительной реализации его имущества.

В том случае, если гражданин до настоящего времени не получил налоговое уведомление или у него возникли какие-либо вопросы по начисленным платежам, налоговики Псковской области советуют оперативно обратиться в налоговые органы по телефону единого контакт-центра: 8-800-222-22-22, а также по телефонам горячей линии: 8 (8112) 69-92-73, 69-93-42 или направить соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

Кроме того, налоговые уведомления по желанию налогоплательщика можно получить во всех МФЦ Псковской области. Для этого налогоплательщик или его уполномоченный представитель может подать заявление, которое рассматривается в срок не позднее пяти дней со дня его получения налоговым органом.

Произвести уплату имущественных налогов за 2020 год можно с помощью интернет-сервисов «Личный кабинет для физических лиц», «Уплата налогов и пошлин» сайта ФНС России», в любом отделении банка или «Почты России», через платежные терминалы банков и в отделениях МФЦ.

На данный момент поступления по имущественным налогам физических лиц за 2020 год в Псковской области составили почти 590 миллионов рублей.