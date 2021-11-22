Псковичей приглашают на бесплатную лекцию-концерт «Солнечный Моцарт»

22:58, 22 ноября 2021, ПАИ

Псковичей приглашают на бесплатную лекцию-концерт «Солнечный Моцарт», посвящённую 265-летию со дня рождения композитора. Об этом сообщается в группе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Мероприятие пройдёт 24 ноября в 14:15 в актовом зале библиотеки. Оно подготовлено отделом литературы по культуре и искусству совместно с Псковским областным колледжем искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

В программе инструментальные и вокальные произведения Амадея Моцарта и его современников. Исполнители – студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова: Ангелина Сергеева, Полина Фёдорова (академический вокал), Ольга Янкевич (фортепиано), Анастасия Лобанова, София Урванцева (гусли), Марина Ренанская (валторна). Также гости смогут увидеть выставку из фонда отдела литературы по культуре и искусству.