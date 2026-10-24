Ветры, дожди и снегопады в народной речи: ПсковГУ стал площадкой картографического семинара

12:54, 24 октября 2026, ПАИ

Четвёртый том «Лексического атласа русских народных говоров» – «Метеорология» – стал главной темой картографического семинара, который прошёл на площадке ПсковГУ. Участниками стали представители более 30 научных центров – диалектологи-картографы из разных регионов России, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В центре внимания оказались карты, посвящённые народным названиям погоды, ветров, осадков и других погодных явлений. Кроме того, специалисты поделились опытом использования новой электронной базы данных ЛАРНГ, которая сегодня насчитывает уже около 700 тысяч вхождений.

«Мы рады, что картографический семинар уже во второй раз проходит на площадке ПсковГУ – впервые это было в 2023 году. Особенно ценно, что псковские филологи и диалектологи участвовали в создании лексического атласа с самого начала», – отметила заведующий научно-образовательной лабораторией «Социогуманитарная регионика» Наталья Большакова.

Семинар ещё раз подтвердил, что работа над «Лексическим атласом русских народных говоров» – это общий труд нескольких поколений исследователей. Объединяя опыт признанных учёных и молодых специалистов, ПсковГУ продолжает вносить вклад в сохранение живого языкового наследия России, отметили в пресс-службе ПсковГУ.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция музыкальных выступлений и мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.