Загадки Снетогорского монастыря: в Пскове пройдёт лекция о наследии и его сохранении

12:21, 24 октября 2026, ПАИ

Лекция «Снетогорский монастырь: страницы истории, изучения, сохранения» состоится в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва 3 ноября в 18:00. Мероприятие пройдёт в рамках совместного проекта с ВООПИК «Народный университет. Наследие», сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Как отметили в библиотеке, история Снетогорского монастыря – это живая история и Пскова, и нашего Отечества. На протяжении XX века исследователи древнерусской культуры обращались к изучению Снетогорской обители, пытаясь воссоздать единую картину из разрозненных фактов и открытий, понять природную, архитектурную и живописную тайну этого места. Гостям расскажут о страницах жизни древнейшей псковской обители, открытых и изученных в XX – начале XXI века.

Лектор – заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИК, искусствовед, историк архитектуры Ирина Голубева

Вход бесплатный, но количество мест ограничено – необходима предварительная запись по телефону (+7 8112) 33-11-23 или по ссылке vasilevka.ru/snetogorskij-monastyr-straniczy-istorii-izucheniya-sohraneniya.