Прихожане прошли крестным ходом вокруг Пскова

14:55, 23 октября 2026, ПАИ

Традиционный ежемесячный крестный ход состоялся вокруг Пскова 20 октября 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В октябре его участниками стали прихожане храма Преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) города Пскова во главе с настоятелем храма иереем Константином Быковым.

Крестный ход сопровождала передвижная звонница храма Святых Жён-Мироносиц города Пскова.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым.