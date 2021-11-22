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Общество

23 ноября отмечается Международный день акварели

23 ноября отмечается Международный день акварели, сообщает calend.ru, Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Именно он, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убеждённым в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира, в 1991 году предложил ежегодно 23 ноября проводить Международный день акварели.

Во многом благодаря усилиям этого человека, во второй половине XX века возрождается интерес к акварели. Сам Альфредо Гуати Рохо первым основал Общество акварелистов Мексики, Музей акварели, а затем способствовал распространению подобных обществ в других странах.

Знаковым событием в истории акварельной живописи становится изобретение в Китае во втором веке бумаги и использование её в качестве основы для картин и рисунков. Именно оттуда берёт своё начало акварель. Распространение в Европе эта техника живописи получила значительно позднее: в XVII веке.

Название техники происходит от схожих французского и итальянского слов, означающих в переводе на русский буквально «водянистая», а корень слова – «aqua» в переводе с латинского означает «вода». Название указывает на вид красок, используемых в данной технике живописи. Это краски, основой для которых служат растворимые водой вещества – клеи растительного происхождения. Использование подобных красок позволяет достичь эффекта воздушности и лёгкости изображения, плавных переходов. Достижению подобного эффекта способствует и использование бумаги в качестве основы картины, а также её предварительное увлажнение.

Лучшей бумагой для акварели считается ватман, бристольский картон и торшон. В состав красок, помимо водорастворимой клеевой основы и красителя, входят вещества, обеспечивающие краске пластичность (глицерин), предотвращающие скатывание с поверхности листа бумаги (бычья желчь), а также защищающие от плесени, появление которой возможно ввиду естественного происхождения элементов состава краски (фенол).

Современные художники, работающие в технике акварели, используют не только классические акварельные краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины.

Среди художников, работавших в технике акварели, особо выделяют Дюрера, Ван Дейка, Лоррена, Кастильоне. В конце XVIII века акварель получила распространение в Англии, правда, первоначально это произошло среди любителей, а не профессиональных художников. Популярность в обществе приобрела портретная миниатюра. Однако вскоре в Англии появилась целая плеяда профессиональных художников-акварелистов. Среди них нельзя не упомянуть Тёрнера, Кокса, Праута, Ханта, Уокера и многих других.

В XIX веке акварель получила распространение в Европе, США и России. В России Общество акварелистов появилось в 1887 году, но после революции 1917 года его деятельность прекратилась, несмотря на то, что и в советский период интерес художников к акварели никогда не угасал. Возрождение произошло в 1998 году, когда появилось «Общество акварелистов Санкт-Петербурга». В России в настоящее время действует Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

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