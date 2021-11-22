Псковские библиотекари презентовали «шалости» на всероссийской конференции

11:09, 23 ноября 2021, ПАИ

Псковские библиотекари поделились своим опытом проектной деятельности в условиях пандемии коронавируса на Всероссийской научно-практической конференции «Имидж, бренд и репутация как конкурентные преимущества библиотеки». Эту конференцию модерировал Челябинский институт культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Заместитель руководителя Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко рассказала на этой онлайн-конференции о том, как во время прошлогоднего локдауна псковские библиотекари даром времени не теряли, а составили и издали «Необычайный путеводитель по Пскову».

По словам представителей учреждения, этот шуточный путеводитель проложил новый экскурсионный маршрут по Пскову с опорными пунктами в 11 городских библиотеках. Из него читатели узнают не только, чем интересна и славна каждая из этих библиотек, но и какие её окружают достопримечательности – не только общеизвестные, но и неявные.

За этот доклад под названием «Библиотечные шалости» Челябинский институт культуры выразил псковичам благодарность. Опыт псковских библиотекарей также будет включён в сборник по итогам конференции.