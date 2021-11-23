В Великих Луках обнаружили фальшивую пятитысячную банкноту
22 ноября в Великих Луках в одной из финансовых организаций города обнаружили фальшивую пятитысячную банкноту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся сведениям, фальшивка поступила из Невельского района. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Стражи порядка призвали быть внимательнее при получении купюр. В случае обнаружения подделки при пересчете выручки в коммерческой организации нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации. Сдавать фальшивку вместе с выручкой в банк категорически запрещено — в этом случае предусмотрена уголовная ответственность.
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