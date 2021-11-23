В Великих Луках обнаружили фальшивую пятитысячную банкноту

11:12, 23 ноября 2021, ПАИ

22 ноября в Великих Луках в одной из финансовых организаций города обнаружили фальшивую пятитысячную банкноту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, фальшивка поступила из Невельского района. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Стражи порядка призвали быть внимательнее при получении купюр. В случае обнаружения подделки при пересчете выручки в коммерческой организации нужно обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберется в сложившейся ситуации. Сдавать фальшивку вместе с выручкой в банк категорически запрещено — в этом случае предусмотрена уголовная ответственность.