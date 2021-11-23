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Электронный ресурс по истории керамики Псковского края создают в областной научной библиотеке

Электронный ресурс «Гончарное дело Псковского края», посвящённый истории керамики древнего Пскова, готовят к выпуску специалисты отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки в серии «Культура земли Псковской». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Авторы расскажут об изразцовом искусстве, керамидах, лепке псковской игрушки, особенностях производства керамических изделий, а также о наследнике псковского (Луковского) гончарного промысла – заводе «Псковский гончар» и наиболее известных крупных мастерских.

В ресурс также вошли биографии более 30 мастеров керамики – Юрия Пересады, Юрия Спегальского, Галины Драчевой, супругов Агарковых и Павловых, Елены Румянцевой, Эдуарда Сенченко, Галины Сафроновой и многих других.

В процессе подготовки специалисты отдела литературы по культуре и искусству не только знакомят читателей с псковскими гончарами, но и посещают гончарные производственные мастерские и цеха.

Так, сотрудники отдела, волонтеры «Команды 2018», читатели библиотеки посетили и гончарную мастерскую в детской школе искусств. Они приняли участие в мастер-классе по лепке из глины и работе за гончарным кругом. Мастерская возникла благодаря совместному проекту с Университетом III возраста «Мудрость и Юность» регионального отделения Союза пенсионеров России.

Специалисты представили издания по гончарному ремеслу, которые находятся в фонде Псковской областной универсальной научной библиотеки. Благодаря им любой желающий может почувствовать себя как начинающим, так и профессиональным мастером и создать своими руками удивительные изделия из глины.

В первую очередь, слушатели познакомились с энциклопедией «Гончарное дело», созданной художественным руководителем гончарной артели «Покровская керамика» Александром Повериным. Работы автора хранятся в музеях страны и в частных коллекциях Италии, США, Голландии. Мастер с удовольствием делится тонкостями профессии, советует, как правильно выбрать инструменты и заготовить материал, конструировать формы и выкручивать на гончарном круге, как обжигать и декорировать готовые изделия. На страницах других изданий – не только знакомство с особенностями работы с природным материалом, но и краткий экскурс в историю гончарного дела.

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