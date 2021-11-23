Улица Инженерная в Пскове принята после ремонта

12:38, 23 ноября 2021, ПАИ

В Пскове состоялась приемка участка улицы Инженерной, который был отремонтирован в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В нормативное состояние приведен отрезок магистрали между улицами Индустриальной и Алтаева, а также весь дублер дороги вдоль жилых домов: от №12 до №100, который не ремонтировался более 30 лет.

На проезжей части уложено два слоя нового асфальтобетонного покрытия, заменены люки, нанесена разметка термопластиком. Обновлена пешеходная зона: заменен бортовой камень, заасфальтированы тротуары, установлено барьерное ограждение, восстановлены газоны. Также сделаны парковки для автотранспорта и тротуар возле дома №13, который ведет к отделению Псковской городской поликлиники.

Подрядной организацией выступило ООО «Дорожный отряд». Заказчиком - управление городского хозяйства администрации Пскова. Подрядчик должен был завершить ремонт до 31 августа. Однако в связи с выявленными комиссией заказчика недостатками потребовалось время на их устранение. В связи с задержкой ввода объекта в эксплуатацию к ООО «Дорожный отряд» будут применены штрафные санкции.

Благодаря нацпроекту в 2019-2021 годах улица Инженерная приведена в порядок на всем ее протяжении, включая реконструкцию перекрестка с улицей Индустриальной.