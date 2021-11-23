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Общество

В Псковской области проходят мероприятия, приуроченные к всемирному дню благотворительности

Жители Псковской области могут присоединиться к акции «Щедрый вторник», приуроченной к всемирному дню благотворительности, который в этом году празднуется 30 ноября. Подключиться к участию в мероприятиях акции можно уже сегодня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, в регионе продолжается марафон «Корзина доброты». В ходе него силами фонда продовольствия «Русь» совместно c крупнейшей розничной продовольственной компанией и региональным ресурсным центром поддержки добровольчества, а также при участии неравнодушных граждан формируются продуктовые наборы, которые будут переданы малообеспеченным и нуждающимся семьям Псковской области.

Поддержать эту акцию или предложить свою инициативу помощи могут также представители социально ориентированного бизнеса, СОНКО и общественности. Участники свободны в выборе формата мероприятий, целей и механизмов сбора средств. Жертвователям, в свою очередь, следует быть внимательными при участии в благотворительных акциях и проверять всю информацию о сборщиках средств.

В целях популяризации благотворительности и добрых дел в регионе АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» приглашает псковичей к участию в конкурсе щедрых историй. Для этого необходимо на своих страницах в социальных сетях написать о том, как и кому вы помогли (до пяти тысяч знаков с пробелами). Это могут быть эмоциональные рассказы о помощи людям, животным, городу или планете. Пост следует сопроводить хештегами #Щедраяистория60, #Щедрыйвторник и разместить ссылку на него в комментарии к публикации о конкурсе.

Напомним, Щедрый вторник – массовая акция в рамках всемирного дня благотворительности, которая проводится с целью популяризации добрых дел. В период с 2016 по 2020 год к инициативам акции присоединились более четырёх тысяч организаций из всех регионов страны.

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