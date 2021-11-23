Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области в ноябре

13:58, 23 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области самой привлекательной вакансией ноября стала позиция ведущего разработчика С++, который должен иметь опыт работы от трех лет. Специалисту готовы выплачивать 120 тысяч рублей в месяц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании SuperJob, аналитики которой изучили 20 тысяч вакансий, размещённых за год на портале работодателями Псковской области.

На втором месте оказалась вакансия менеджера по активным продажам, имеющего опыт работы от одного года. Компании предлагают 80 тысяч в месяц. На третьем месте оказался торговый представитель с зарплатой 77 тысяч рублей. Замыкающие позиции заняли вакансии менеджера по оптовым продажам с зарплатой в 50-55 тысяч рублей и пекарь-универсал с зарплатой от 50 тысяч рублей.