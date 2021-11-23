Мастер-план для Пскова, Великих Лук и нескольких районов подготовит корпорация «Туризм. РФ»

13:53, 23 ноября 2021, ПАИ

Мастер-план для Пскова, Великих Лук, Псковского, Печорского, Пушкиногорского и Куньинского районов подготовит корпорация «Туризм. РФ», рассказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Она напомнила, что 19 ноября между администрацией Псковской области и корпорацией «Туризм. РФ» подписано соглашение по развитию туристской территории, в которую вошли перечисленные выше муниципалитеты.

«Это соглашение значимо для Псковской области, так как туризм - одна из основных сфер развития экономики региона. В этом году по сравнению с прошлым мы отметили рост туристического потока. Так, по аналитическим данным нас посетили 258 тысяч туристов, точные статистические данные получим только в начале следующего года», - уточнила Марина Егорова.

По её словам, мастер-план - документ пространственного развития, в котором определятся точки притяжения туристов: места, где должны размещаться гостиницы, где необходимы дополнительные объекты транспортной инфраструктуры для приема гостей региона. «Он должен помочь потенциальным инвесторам, напрямую с которыми и работает корпорация, понять, с чем они могут войти в регион, что их тут ждёт», - уточнила Егорова.