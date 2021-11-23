Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мастер-план для Пскова, Великих Лук и нескольких районов подготовит корпорация «Туризм. РФ»

Мастер-план для Пскова, Великих Лук, Псковского, Печорского, Пушкиногорского и Куньинского районов подготовит корпорация «Туризм. РФ», рассказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

Она напомнила, что 19 ноября между администрацией Псковской области и корпорацией «Туризм. РФ» подписано соглашение по развитию туристской территории, в которую вошли перечисленные выше муниципалитеты.

«Это соглашение значимо для Псковской области, так как туризм - одна из основных сфер развития экономики региона. В этом году по сравнению с прошлым мы отметили рост туристического потока. Так, по аналитическим данным нас посетили 258 тысяч туристов, точные статистические данные получим только в начале следующего года», - уточнила Марина Егорова.

По её словам, мастер-план - документ пространственного развития, в котором определятся точки притяжения туристов: места, где должны размещаться гостиницы, где необходимы дополнительные объекты транспортной инфраструктуры для приема гостей региона. «Он должен помочь потенциальным инвесторам, напрямую с которыми и работает корпорация, понять, с чем они могут войти в регион, что их тут ждёт», - уточнила Егорова.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Доверяете ли вы "Чёрным пятницам"?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

Расписание поезда Москва – Великие Луки – Псков изменится с 29 декабря
23 ноября 2021

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области в ноябре

23 ноября 2021

Мастер-план для Пскова, Великих Лук и нескольких районов подготовит корпорация «Туризм. РФ»
23 ноября 2021

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте одобрил комитет по труду Псковского облсобрания

23 ноября 2021

7% беременных псковичек привились от коронавируса
23 ноября 2021

Красногородский район оказался аутсайдером в регионе по вакцинации от коронавируса
23 ноября 2021

Изменения в текущий бюджет ФОМС согласовал социальный комитет Псковского областного Собрания
23 ноября 2021

Михаил Ведерников: Система здравоохранения Псковской области уже три месяца работает в крайне напряжённом режиме

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...