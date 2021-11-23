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Общество

В общежитии ПсковГУ на улице Карла Маркса ведутся ремонтные работы

Продолжается капитальный ремонт на пятом этаже студенческого общежития Псковского государственного университета, расположенного по улице Карла Маркса, дом 1, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Сейчас в левом и правом крыле проходит демонтаж старых покрытий: стены и потолок очищаются от обоев, рабочие снимают старый паркет и плинтусы.  

Одновременно с этим здесь идёт ремонт инженерных коммуникаций с заменой систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции. В перспективе – установка охранно-пожарной сигнализации.

Во всех комнатах общежития, расположенных на пятом этаже, рабочие заменят двери, окна, проводку. Будут покрашены стены, отремонтирован пол в коридорах и местах общего пользования: туалеты, кухни и комнаты для умывания.

Ремонтные работы ведут в нескольких общежитиях ПсковГУ. В частности, в начале октября 2021 года в корпусе общежития на улице Красноармейской, дом 1 прошла замена старых деревянных оконных рам на современные пластиковые стеклопакеты. Ведутся работы в здании на улице Люксембург, 6. Уже закуплена новая мебель, которую установят на кухне и в комнатах. Кроме того, модернизируется кухонное оборудование. Планируется, что к концу этого года ремонт в общежитии может быть завершен.

В планах вуза на будущий год стоят общежития на улице Льва Толстого (1 корпус) и Крестовском шоссе.

Общежития ПсковГУ – это крупный комплекс, состоящий из двенадцати благоустроенных общежитий, рассчитанных более чем на 3000 мест, 10 общежитий расположены в Пскове и 2 в Великих Луках.

 

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