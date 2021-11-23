В общежитии ПсковГУ на улице Карла Маркса ведутся ремонтные работы

16:06, 23 ноября 2021, ПАИ

Продолжается капитальный ремонт на пятом этаже студенческого общежития Псковского государственного университета, расположенного по улице Карла Маркса, дом 1, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Сейчас в левом и правом крыле проходит демонтаж старых покрытий: стены и потолок очищаются от обоев, рабочие снимают старый паркет и плинтусы.

Одновременно с этим здесь идёт ремонт инженерных коммуникаций с заменой систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции. В перспективе – установка охранно-пожарной сигнализации.

Во всех комнатах общежития, расположенных на пятом этаже, рабочие заменят двери, окна, проводку. Будут покрашены стены, отремонтирован пол в коридорах и местах общего пользования: туалеты, кухни и комнаты для умывания.

Ремонтные работы ведут в нескольких общежитиях ПсковГУ. В частности, в начале октября 2021 года в корпусе общежития на улице Красноармейской, дом 1 прошла замена старых деревянных оконных рам на современные пластиковые стеклопакеты. Ведутся работы в здании на улице Люксембург, 6. Уже закуплена новая мебель, которую установят на кухне и в комнатах. Кроме того, модернизируется кухонное оборудование. Планируется, что к концу этого года ремонт в общежитии может быть завершен.

В планах вуза на будущий год стоят общежития на улице Льва Толстого (1 корпус) и Крестовском шоссе.

Общежития ПсковГУ – это крупный комплекс, состоящий из двенадцати благоустроенных общежитий, рассчитанных более чем на 3000 мест, 10 общежитий расположены в Пскове и 2 в Великих Луках.