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Общество

Начался приём заявок на организацию ёлочных базаров в Пскове

Администрация Пскова объявила приём заявок для участия в конкурсе на право торговать в городе ёлками. Заявки принимаются до 3 декабря по адресу: улица Ленина, 3, кабинет № 7. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Конкурсная комиссия будет оценивать поступившие заявки по нескольким критериям. Например, будет учитываться архитектурно-художественное оформление торгового места. Участник конкурса должен предоставить проект индивидуального архитектурного решения по организации нестационарного торгового объекта, эскиз вывески. Для получения дополнительного балла заявитель может дать предложения по благоустройству.

Одним из критериев является уровень культуры и качества обслуживания. Конкурсант предоставляет фотографии рабочего места продавца в форменной одежде. Оценивается и наличие образцов ценников, нагрудных бейджей, услуги по фасовке товара в упаковку с фирменным знаком.

В критерии конкурса также входят опыт работы участника в этой сфере, квалификация персонала, предложение о цене договора.

Победителями конкурса станут участники, получившие наибольшее количество баллов. Подведение итогов конкурса состоится 7 декабря по адресу: улица Некрасова, 22.

Отметим, что конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации Пскова от 17 ноября 2021 года № 1663 «Об объявлении конкурса на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера для торговли ёлками на территории города Пскова». Всего для ёлочных базаров в Пскове определено 27 мест.

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