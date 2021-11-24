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День моржа отмечается в России

День моржа, который отмечается ежегодно 24 ноября, учрежден в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим, сообщает calend.ru. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля.

Моржи – одни из крупнейших представителей арктической фауны. Длина самцов составляет 2,7–4,5 метра, самок – 2,2–3,7 метра, вес взрослых самцов может достигать 2 тонн, самок – 1 тонны. Новорожденный детеныш весит около 70 кг и достигает длины 1,2 метра. По размерам среди ластоногих моржи уступают только морским слонам.

В дикой природе моржи живут около 30 лет. Неповоротливые на суше, они очень подвижны в воде. Но большую часть времени эти млекопитающие проводят на берегу, где стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей. Моржи питаются рачками, моллюсками и беспозвоночными, а также рыбой. Летом и осенью моржи собираются на береговых лежбищах, а зимой и весной живут на льдах, где самки приносят потомство.

В природе у моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка, которые в основном охотятся на детенышей моржей. К сожалению, моржи являются объектом браконьерства и охотничьего промысла. Шкуры, бивни, жир и другие части тела млекопитающего издавна использовались в хозяйстве жителями Крайнего Севера.

Празднование Дня моржа не случайно назначено на 24 ноября. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Провозгласив этот праздник, защитники природы решили таким образом привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.

Главная проблема – экологическая. Изменение климата в сторону потепления привело к тому, что площадь ледяного покрова Земли в последние годы стремительно уменьшается. В результате моржи вынуждены перемещаться со льда на сушу, образуя новые береговые лежбища. Массовое скопление моржей на таких лежбищах приводит к гибели большого количества молодняка.

Вторая проблема, с которой сталкиваются моржи, – вторжение людей на их территорию. Освоение человеком богатых запасов углеводородов на шельфе Ледовитого океана, развитие навигации, браконьерство – все это ведет к массовой гибели моржей и заставляет защитников природы бить тревогу. Тем более что атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа уже сейчас внесены в России в Красную книгу.

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