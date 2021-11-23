Оксана Фёдорова: Классическую музыку лучше слушать перед сном

22:31, 23 ноября 2021, ПАИ

Благотворительный фонд уроженки Пскова Оксаны Фёдоровой запускает новый культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России».

Проект направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения посредством мультиформатного подхода, объединяющих телепутешествий, онлайн-викторин и квестов, музыкальных концертов и творческих встреч. Он позволит привлечь внимание широкого круга детей и подростков к ярким, интересным, а порой малоизвестным фактам музыкальной истории разных городов России.

«Как музыка объединяет страны, города и поколения и почему, несмотря на все сложности современного мира, так важно приобщать детей к музыкальному наследию, классике? Об этом в рамках презентации проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в информационном агентстве ТАСС мы говорили с людьми, которые посвятили свою жизнь культуре, искусству, объездили весь мир и точно знают, как раскрываются таланты», – написала в своём Instagram телеведущая и филантроп Оксана Фёдорова.

«Я очень рада, что мы сошлись в главном: классическая музыка – это бесконечный источник вдохновения, и не только в академической музыке, но и в современных цифровых технологиях.

И если дети «зависают» в TikTok, значит, наша задача – создавать интересные интерактивные форматы, чтобы они как можно чаще слышали, слушали классику, впитывали лучшие образцы культурного наследия. Проведите эксперимент и превратите это знакомство в увлекательную игру: послушайте вместе с детьми «Итальянскую польку» или «Вокализ» Рахманинова, «Танец феи Драже» или «Танец маленьких лебедей» Чайковского, «Танец рыцарей» Прокофьева или «Улетай на крыльях ветр...» Бородина и спросите, знают ли дети эту музыку и что они представляют, когда её слушают? Уверена, этот эксперимент откроет вам много нового о ваших чадах и очень им понравится. А лучшее время путешествовать по волнам классики – перед сном», – уверена Оксана Фёдорова.