Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Оксана Фёдорова: Классическую музыку лучше слушать перед сном

Оксана Фёдорова с эмоциями говорит о классической музыке. Фото Instagram

Благотворительный фонд уроженки Пскова Оксаны Фёдоровой запускает новый культурно-просветительский проект «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России».

Проект направлен на популяризацию классической музыки среди подрастающего поколения посредством мультиформатного подхода, объединяющих телепутешествий, онлайн-викторин и квестов, музыкальных концертов и творческих встреч. Он позволит привлечь внимание широкого круга детей и подростков к ярким, интересным, а порой малоизвестным фактам музыкальной истории разных городов России.

«Как музыка объединяет страны, города и поколения и почему, несмотря на все сложности современного мира, так важно приобщать детей к музыкальному наследию, классике? Об этом в рамках презентации проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в информационном агентстве ТАСС мы говорили с людьми, которые посвятили свою жизнь культуре, искусству, объездили весь мир и точно знают, как раскрываются таланты», – написала в своём Instagram телеведущая и филантроп Оксана Фёдорова.

«Я очень рада, что мы сошлись в главном: классическая музыка – это бесконечный источник вдохновения, и не только в академической музыке, но и в современных цифровых технологиях.

И если дети «зависают» в TikTok, значит, наша задача – создавать интересные интерактивные форматы, чтобы они как можно чаще слышали, слушали классику, впитывали лучшие образцы культурного наследия. Проведите эксперимент и превратите это знакомство в увлекательную игру: послушайте вместе с детьми «Итальянскую польку» или «Вокализ» Рахманинова, «Танец феи Драже» или «Танец маленьких лебедей» Чайковского, «Танец рыцарей» Прокофьева или «Улетай на крыльях ветр...» Бородина и спросите, знают ли дети эту музыку и что они представляют, когда её слушают? Уверена, этот эксперимент откроет вам много нового о ваших чадах и очень им понравится. А лучшее время путешествовать по волнам классики – перед сном», – уверена Оксана Фёдорова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

Оксана Фёдорова: Классическую музыку лучше слушать перед сном
23 ноября 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции о творческих планах ансамбля «Сказ»
22 ноября 2021

Псковичи до конца декабря могут посетить выставку работ незрячих мастеров
22 ноября 2021

На испанскую мелодраму приглашает псковичей татарский драматический театр
21 ноября 2021

Светлана Мельникова представит Псковский музей в Боснии и Герцеговине
20 ноября 2021

Как зарождалось телевидение в Пскове, рассказал Государственный архив Псковской области
20 ноября 2021

Вышел в свет сборник народных сказок «Псковские сказки детям»
20 ноября 2021

Творческий проект «На страже мира. Александр Невский – 800» претендует на «Народное признание – 2021»


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...