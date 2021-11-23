Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалистам комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области вручили награды

15 специалистам комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей, личный вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства вручили благодарственные письма администрации региона. Торжественная церемония состоялась сегодня, 23 ноября. Награды вручал вице-губернатор Василий Осипов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

«Дорожная отрасль Псковской области динамично развивается, за последние годы выполнен и продолжает реализовываться беспрецедентный по масштабу объём ремонтных и строительных работ. За каждым отремонтированным километром дороги стоит труд людей. Спасибо вам за неравнодушие и преданность делу, профессионализм и трудолюбие. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия», – отметил Василий Осипов.

Отдельную благодарность вице-губернатор адресовал транспортникам: «Эффективность современной транспортной системы нашего региона – результат вашей слаженной работы и высокого профессионализма. От вашей работы во многом зависит благополучие и настроение жителей и гостей региона».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

23 ноября 2021

Специалистам комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области вручили награды
23 ноября 2021

Дополнительные деньги получат районы Псковской области c высоким исполнением нацпроектов
23 ноября 2021

Медики-преподаватели ПсковГУ поделились с горожанами секретами здоровья
23 ноября 2021

Галина Невалённая: Все депутаты Псковской гордумы защищают социальную часть бюджета
23 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: почему так важно прививаться студентам
23 ноября 2021

С 14 декабря поезд Минск – Мурманск возобновляет движение
23 ноября 2021

Денис Иванов: Во дворы мы не можем лезть без инициативы граждан
23 ноября 2021

Встреча на «Седьмом небе». Второй носок, роды, ипотека и прочее, что нужно успеть до Нового года

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...