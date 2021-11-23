Специалистам комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области вручили награды

22:33, 23 ноября 2021, ПАИ

15 специалистам комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей, личный вклад в развитие транспорта и дорожного хозяйства вручили благодарственные письма администрации региона. Торжественная церемония состоялась сегодня, 23 ноября. Награды вручал вице-губернатор Василий Осипов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

«Дорожная отрасль Псковской области динамично развивается, за последние годы выполнен и продолжает реализовываться беспрецедентный по масштабу объём ремонтных и строительных работ. За каждым отремонтированным километром дороги стоит труд людей. Спасибо вам за неравнодушие и преданность делу, профессионализм и трудолюбие. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия», – отметил Василий Осипов.

Отдельную благодарность вице-губернатор адресовал транспортникам: «Эффективность современной транспортной системы нашего региона – результат вашей слаженной работы и высокого профессионализма. От вашей работы во многом зависит благополучие и настроение жителей и гостей региона».