Заслуженного тренера России жёстко задержали в Пулково за отказ надеть маску

22:52, 23 ноября 2021, ПАИ

В аэропорту Пулково полицейские жёстко задержали заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина за то, что он отказался надеть маску, сообщает Lenta.ru.

На Ильина завели административку, а вот против снимавшей задержание чемпионки Европы Виталины Симоновой возбудили уголовное дело за оскорбление представителей власти.

По информации следствия, Ильин якобы оказал неповиновение в ответ на требования полицейских надеть маску, в связи с чем к нему применили силу. В ответ на это 29-летняя Симонова, которая должна была вылететь с тренером, публично оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД в Пулково.

По ее словам спортсменки, стражи порядка повалили 63-летнего тренера на пол, скрутили и заковали в наручники.

«Так бы преступников задерживали!», - прокомментировала спортсменка действия полицейских.