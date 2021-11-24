10 суток ареста получил житель Псковской области за уклонение от обязательных работ
Житель Псковской области получил 10 суток административного ареста за уклонение от обязательных работ, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
В отделе судебных приставов Невельского и Усвятского районов находилось исполнительное производство в отношении мужчины, который должен был отбыть 40 часов обязательных работ. Однако он к отбытию наказания не преступил. Мужчина неоднократно направлялся на обязательные работы в различные организации региона. Но все направления на отбытие были им проигнорированы.
В отношении него составили протокол. Суд вынес решение о наказании должника административным арестом. После ареста гражданину также придётся отбыть своё наказание в виде обязательных работ.
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