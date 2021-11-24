Реклама наизнанку: как работает рекламный холдинг enDESIGN в Пскове

10:28, 24 ноября 2021, ПАИ

Как устроена работа российского рекламного холдинга enDESIGN, какие существуют направления деятельности, кто является основным клиентом? Руководитель отдела продаж Ольга Фалилеева рассказала о конкурентах, основных принципах работы, а также как стать сотрудником рекламного агентства без профильного образования.

Чем занимается рекламное агентство enDESIGN

EnDESIGN является российским рекламным холдингом, который включает в себя группу компаний и оказывает полный комплекс рекламных услуг – от разработки до реализации. Компания существует на рынке 15 лет, офисы представлены в Пскове и Санкт-Петербурге.

Заказы делаются под ключ на одной площадке, что экономит время, деньги и нервы клиента. Компания занимается разработкой сайтов, мобильных приложений, веб-разработкой, продвижением и брендингом.

Задача компании – не просто создавать сайты, а создавать бизнес-представительства компаний с уникальным дизайном в интернете, которые помогают развивать бизнес, увеличивать продажи и повышать узнаваемость продукции.

Основными принципами компании является современный взгляд на жизнь, партнёрские отношения с крупнейшими поставщиками и производителями России, Финляндии и Китая. ЕnDESIGN также занимается собственным производством цифровой печати и сувенирной продукции, производством широкоформатной (баннеры, таблички ПВХ, баннерная сетка, бэклит) и интерьерной печати (печать на пленке, картины на холсте, фотообои на заказ, обои на заказ, печать на фотобумаге, плакаты), рекламных вывесок и конструкций. Принимаются также заказы подарков к Новому году – календари, новогодние корпоративные подарки, подарочные наборы.

Клиенты и конкуренты

Главной задачей рекламного агентства является разработка идей и решений задач, поставленных клиентом. Чаще всего в еnDESIGN обращаются юридический лица и индивидуальные предприниматели, у которых возникает необходимость продвижения своего товара или услуги на рынок. Специфика работы состоит в том, чтобы удивить клиента в короткие сроки. ЕnDESIGN гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту, а также высокое качество и демократичные цены.

При этом расслабляться не приходится, ведь у компании довольно много конкурентов. Связано это с тем, что данное направление всегда пользовалось популярностью, а рекламных агентств в таком небольшом городе довольно много. Но это не мешает новым игрокам появляться на рынке и проявлять свою уникальность. В еnDESIGN уверены, что своего клиента они точно не потеряют – за годы работы им удалось завоевать доверие юридических лиц и предпринимателей не только в Псковской области и Санкт-Петербурге, но и по всей стране.

Сотрудники – лицо компании

В еnDESIGN работает молодой и дружный коллектив, который отличается амбициозностью, желанием развиваться и зарабатывать. Сотрудники не сидят на месте, постоянно обучаются дополнительно и повышают квалификацию. При этом, чтобы стать частью команды рекламного агентства, необязательно иметь профильное образование. Достаточно быть проактивным, стрессоустойчивым, коммуникабельным и ответственным.

Работа интересная, но непростая – сотрудникам нужно быть готовым к ненормированному графику. В этом вся специфика работы рекламного агентства, ведь клиент может запросить решение поставленной задачи в очень сжатые сроки. При этом основными задачами является запустить новый продукт, увеличить продажи или поддержать их.

Рекламный бизнес – веселье и тусовки. Миф или реальность?

Подобные высказывания можно услышать от людей, которые никогда не работали в рекламном агентстве, поскольку работы очень много и она требует серьёзности и внимательности. При этом нельзя сказать, что рекламный бизнес является скучной и рутинной работой, от которой быстро устаёшь. Для того чтобы быть в теме, нужно быть коммуникабельным, активным, посещать различные мероприятия, общаться с людьми и расширять свои границы коммуникаций. Это часть работы, которая возлагается на плечи руководителя.

Руководитель должен светиться, чтобы его видели, знали, а его компанию – узнавали. Сотрудники же в этом время находятся в офисах и полностью поглощены работой и разработкой новых идей или воплощением в реальность уже имеющихся.

Как пандемия повлияла на рекламный бизнес

Весной 2020 года в России был объявлен локдаун. Привычная жизнь резко поменялась – закрылись рестораны, кафе, торговые центры, людей отправили домой и многие остались без работы или были переведены на дистанционный режим работы.

В еnDESIGN отмечают, что работать в пандемию стало сложнее, но деятельность свою они не прекращали – работали дистанционно. Любой сложный период открывает новые возможности, поэтому перед компанией стояла цель пройти этот период достойно, сохранив команду. Коллектив удалось сохранить в полном объёме, а вот продажи частично сократились за счёт уменьшения бюджетов клиентов.

Девиз сотрудников компании еnDESIGN - «Взлетайте вместе с нами». И неспроста, ведь рекламное агентство еnDESIGN подстроилось под новые реалии, научилось работать в новых условиях и приобрело большие конкурентные преимущества. Приобретенный опыт закалил характер сотрудников и руководителей компании. У компании много глобальных целей, которые планируется реализовать в ближайшем будущем.