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Общество

Строительные работы завершаются на монументе «Знамя Победы» в Идрице

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым. Основной темой стало обсуждение завершающих этапов строительства монумента «Знамя Победы» в Идрице, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Руководитель профильного комитета во время своего доклада отметил, что в ближайшее время специалисты доработают несколько элементов, будет отлит и установлен QR-код, ведущий на сайт «Знамя Победы». На данном информационном ресурсе будут размещены ссылки и на другие проекты, в том числе на проект «Без срока давности».

Дополнительно Сергей Грахов подчеркнул, что подрядчик проведёт проверку динамического освещения монумента в дневное и ночное время. Если в светлое время суток она будет видна недостаточно, то по инициативе общественности на монументе проработают красные элементы для создания иллюзии развевающегося на ветру знамени.

Сергей Грахов отметил, что подрядная организация завершает благоустройство окружающей территории и устраняет выявленные недостатки. В целом, объект находится в высокой степени готовности.

Губернатор в свою очередь заметил, что даже на завершающем этапе необходимо серьезно следить за качеством выполнения работ, а также вести предметный диалог с общественностью, представители которой также контролируют реализацию проекта.

«Всенародный статус памятника – серьёзная ответственность. Дорабатывайте все актуальные вопросы», – подытожил Михаил Ведерников.

Напомним, памятный знак воинам 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, освободившим поселок Идрица и водрузившим Знамя Победы над Рейхстагом, установлен РВИО при поддержке администрации Псковской области. При содействии благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» была реализована краудфандинговая кампания. Жители Псковской области могли добровольно внести посильный вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице.

По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России.

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