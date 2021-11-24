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28 ноября на телеканале ТВЦ выйдет вторая часть программы «Страна чудес» о Псковской области

28 ноября в 10:50 в эфир телеканала «ТВ Центр» выйдет второй выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.

«Журналист и путешественница Ирина Бажанова объехала весь мир в поисках впечатлений, но, как ни парадоксально, на карте ее странствий белым пятном осталась Родина – Россия. С присущими ведущей чувством юмора и любопытством она отправляется исследовать страну, где так много чудес: природных и архитектурных, культурных и этнографических», - говорится в анонсе.

Напомним, что 14 ноября в 10:50 в эфир телеканала «ТВ Центр» вышел первый выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области, в котором показали псковские монастыри, усадьбу Ореховно, сето, Мальскую долину, Изборск, Медовый хуторок. Съемочная группа познакомилась с псковской кухней, а также с кузнечным делом псковичей и многим другим.

Съёмочная группа проекта в августе 2021 года провела 3 дня в регионе. Журналист и путешественница Ирина Бажанова увезла на память из Пскова подкову, варенье и снетка

«Страна чудес» это проект о путешествиях по России, задача которого найти на просторах нашей страны все самое интересное, дать практические советы путешественникам и познакомить зрителей с достопримечательностями городов России.

Ведущая знакомит зрителей с достопримечательностями различных регионов России и составляет собственный рейтинг «чудесности». Она ищет всё самое интересное, удивляет, поражает телезрителей рассказанными историями. Её задача дать практичные советы путешественникам и составить маршруты, которые сможет повторить каждый.

Авторов программы «Страна чудес» в Псковскую область пригласил информационный центр региона, который на протяжении всех съёмок сопровождал съёмочную группу.

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