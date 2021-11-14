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Культура

Ведущая «Страны чудес» увезла из Пскова подкову, варенье и снетка

Журналист и путешественница Ирина Бажанова увезла на память из Пскова подкову, варенье и снетка. Выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области вышел в эфир телеканала «ТВ Центр» 14 ноября.

Ведущая познакомила зрителей с достопримечательностями Пскова, с архитектурой, историей, местной кухней, говором и промыслами. «Город похож на огромную декорацию, неудивительно, что кинематографисты слетаются сюда как пчёлы на мёд. Город опрятный», — заметила Ирина Бажанова.

Она посетила Псковский кремль, Троицкий собор, Покровскую башню, храмы города. В Кремле путешественница загадала желание — солнце и хорошую погоду, и оно сбылось. В ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева» Ирина Бажанова отведала местные блюда и купила варенье из морошки, в сувенирных лавках Кремля попробовала псковских снетков.

Также в программе показали изделия псковских кузнецов. Мастер кузнечного дела из Пскова Алексей Струков продемонстрировал работу псковской кузницы, рассказал об особенностях художественной ковки. Ведущая попробовала поработать на наковальне. «От всего накопившегося стресса избавилась. У меня теперь идея нового корпоративного подарка — наковальня и молот», — поделилась она впечатлениями. Из кузницы она увезла подкову на счастье и собственноручно выкованный гвоздь.

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