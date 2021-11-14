Программу «Страна чудес» о Псковской области покажут на «ТВ Центре» 14 ноября

09:50, 14 ноября 2021, ПАИ

14 ноября в 10:50 в эфир телеканала «ТВ Центр» выйдет выпуск программы «Страна чудес» о Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Журналист и путешественница Ирина Бажанова объехала весь мир в поисках впечатлений, но, как ни парадоксально, на карте её странствий белым пятном осталась родина – Россия. С присущими ведущей чувством юмора и любопытством она отправляется исследовать страну, где так много чудес: природных и архитектурных, культурных и этнографических», – говорится в анонсе.

Ведущая знакомит зрителей с достопримечательностями различных регионов России и составляет собственный рейтинг «чудесности». Она ищет всё самое интересное, удивляет, поражает телезрителей рассказанными историями. Её задача — дать практичные советы путешественникам и составить маршруты, которые сможет повторить каждый.

Авторов программы «Страна Чудес» в Псковскую область пригласил информационный центр региона, который на протяжении всех съёмок сопровождал съёмочную группу.