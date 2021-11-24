Псковичку задержали за кражу коньяка и гирлянды

14:23, 24 ноября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали псковичку, совершившую хищение из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

23 ноября в 20:29 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 19-летнюю девушку, которая похитила из торгового зала бутылку коньяка и новогоднюю гирлянду.

По факту кражи проводится проверка.