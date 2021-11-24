Псковичку задержали за кражу коньяка и гирлянды
В Пскове росгвардейцы задержали псковичку, совершившую хищение из магазина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
23 ноября в 20:29 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога».
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 19-летнюю девушку, которая похитила из торгового зала бутылку коньяка и новогоднюю гирлянду.
По факту кражи проводится проверка.
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