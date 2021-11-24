Великолучанка доверилась мошенникам и лишилась около полумиллиона рублей
60-летняя жительница Великих Лук лишилась около полумиллиона рублей, доверившись мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, женщина заработала на онлайн-бирже около шести тысяч долларов и пыталась «вывести» деньги из игры. Мошенники предложили ей свою помощь, в результате чего женщина лишилась 470 тысяч рублей, после этого она обратилась в полицию.
Полиция рекомендует жителям региона быть бдительными и проявлять крайнюю осмотрительность в общении с незнакомцами по телефону или в сети Интернет.
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