Великолучанка доверилась мошенникам и лишилась около полумиллиона рублей

14:43, 24 ноября 2021, ПАИ

60-летняя жительница Великих Лук лишилась около полумиллиона рублей, доверившись мошенникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, женщина заработала на онлайн-бирже около шести тысяч долларов и пыталась «вывести» деньги из игры. Мошенники предложили ей свою помощь, в результате чего женщина лишилась 470 тысяч рублей, после этого она обратилась в полицию.

Полиция рекомендует жителям региона быть бдительными и проявлять крайнюю осмотрительность в общении с незнакомцами по телефону или в сети Интернет.



