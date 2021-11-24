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Страна и мир

Назальной вакциной от коронавируса привился Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что привился назальной вакциной от коронавируса. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, пишет РИА Новости.

По словам президента, после процедуры никаких неприятных ощущений у него не было.

При этом глава государства отметил, что 22 ноября он ревакцинировался «Спутником Лайт». «Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал», - сказал Путин.

Владимир Путин заявил о своем желании стать добровольцем при испытаниях новой назальной вакцины на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым 22 ноября.

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