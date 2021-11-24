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Регоператор напоминает, что делать при отсутствии квитанций за услугу по обращению с ТКО

Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – филиал ООО «Экопром» напоминает, что делать при отсутствии квитанций за вывоз мусора. С этой проблемой нередко сталкиваются удаленные населенные пункты, где вывозятся ТКО, отмечают в компании.

Игнорирование факта отсутствия квитанции может стать причиной начисления пени и неоправданных финансовых потерь. А в итоге можно получить квитанцию с долгом за несколько месяцев или даже лет.

 

Почему нет квитанции

Если в вашем почтовом ящике не наблюдаются квитанции за услугу по обращению с ТКО, причин этому может быть несколько:

- сбой в доставке квитанции;

- возможно, по вашему лицевому счету имеется переплата;

- могла произойти ошибка при выгрузке данных.

При отсутствии квитанции до 20 числа месяца обязательно сообщите об этом регоператору: в соцсетях, на электронную почту или позвоните в Центр обслуживания клиентов.

Как связаться с регоператором

Сообщить об отсутствии квитанции вы можете любым удобным способом:

- по телефону диспетчера 8 (8112) 20-19-21;

- написать сообщение регоператору «ВКонтакте» vk.com/mehpskov или «Инстаграм»  instagram:mehuborka_pskov;

- составить обращение и отправить на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru.

 

Что сделает регоператор?

«Экопром» направит запрос в АО «Псковские коммунальные системы», которые отвечают за подготовку и печать квитанций, для уточнения о нахождении в реестре на печать именно вашей. Если квитанция отсутствовала, то её заново напечатают и отправят получателю.

 

Альтернативный вариант

 

Удобный и надежный вариант - получение квитанции за услугу по обращению с ТКО в электронном виде.

Для этого нужно просто заполнить форму заявления (можно скачать тут) с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора на ro_pskov@mehuborka.ru, либо в адрес ЕРЦ АО «ПКС» на info@pkspskov.ru.

Преимущества получения квитанции в электронном виде:

- Быстро – электронная квитанция придет раньше, чем бумажный счет в почтовый ящик;

- Безопасно электронная квитанция приходит на вашу электронную почту, она не пропадет, и ее видите только вы;

- Удобно – квитанцию можно в любое время скачать и распечатать заново для предоставления в органы социальной защиты;

- Мобильно – удаленный доступ к счету в любой точке мира, проверить получение квитанции и оплатить ее можно, даже находясь в длительной командировке или отпуске;

- Практично можно получать и оплачивать счета своих близких, квитанция приходит на адрес электронной почты, указанной в заявлении.

Кассовый чек после оплаты также будет приходить на электронную почту.

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