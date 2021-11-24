Регоператор напоминает, что делать при отсутствии квитанций за услугу по обращению с ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – филиал ООО «Экопром» напоминает, что делать при отсутствии квитанций за вывоз мусора. С этой проблемой нередко сталкиваются удаленные населенные пункты, где вывозятся ТКО, отмечают в компании.
Игнорирование факта отсутствия квитанции может стать причиной начисления пени и неоправданных финансовых потерь. А в итоге можно получить квитанцию с долгом за несколько месяцев или даже лет.
Почему нет квитанции
Если в вашем почтовом ящике не наблюдаются квитанции за услугу по обращению с ТКО, причин этому может быть несколько:
- сбой в доставке квитанции;
- возможно, по вашему лицевому счету имеется переплата;
- могла произойти ошибка при выгрузке данных.
При отсутствии квитанции до 20 числа месяца обязательно сообщите об этом регоператору: в соцсетях, на электронную почту или позвоните в Центр обслуживания клиентов.
Как связаться с регоператором
Сообщить об отсутствии квитанции вы можете любым удобным способом:
- по телефону диспетчера 8 (8112) 20-19-21;
- написать сообщение регоператору «ВКонтакте» vk.com/mehpskov или «Инстаграм» instagram:mehuborka_pskov;
- составить обращение и отправить на электронную почту ro_pskov@mehuborka.ru.
Что сделает регоператор?
«Экопром» направит запрос в АО «Псковские коммунальные системы», которые отвечают за подготовку и печать квитанций, для уточнения о нахождении в реестре на печать именно вашей. Если квитанция отсутствовала, то её заново напечатают и отправят получателю.
Альтернативный вариант
Удобный и надежный вариант - получение квитанции за услугу по обращению с ТКО в электронном виде.
Для этого нужно просто заполнить форму заявления (можно скачать тут) с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора на ro_pskov@mehuborka.ru, либо в адрес ЕРЦ АО «ПКС» на info@pkspskov.ru.
Преимущества получения квитанции в электронном виде:
- Быстро – электронная квитанция придет раньше, чем бумажный счет в почтовый ящик;
- Безопасно – электронная квитанция приходит на вашу электронную почту, она не пропадет, и ее видите только вы;
- Удобно – квитанцию можно в любое время скачать и распечатать заново для предоставления в органы социальной защиты;
- Мобильно – удаленный доступ к счету в любой точке мира, проверить получение квитанции и оплатить ее можно, даже находясь в длительной командировке или отпуске;
- Практично – можно получать и оплачивать счета своих близких, квитанция приходит на адрес электронной почты, указанной в заявлении.
Кассовый чек после оплаты также будет приходить на электронную почту.
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Регоператор напоминает, что делать при отсутствии квитанций за услугу по обращению с ТКО