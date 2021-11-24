Александр Братчиков вручил министерские награды трём педагогам Пскова
Почётные грамоты Министерства просвещения России за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования вручил педагогам заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Вице-спикер отметил, что сфера образования – одна из важнейших в жизни. Именно педагог является первым наставником ребёнка в дальнейшем самоопределении, поиске своего предназначения. Александр Братчиков поблагодарил преподавателей за труд и пожелал творческого развития, активных учеников и воспитанников, а также понимающих родителей.
Почётной грамотой Министерства просвещения РФ награждена воспитатель Детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 25 «Золотой ключик» Ирена Богданова. Педагог посвятила профессии 40 лет, а в этом дошкольном учреждении отмечает 30-летний юбилейный год работы.
Награды также получили учителя средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского языка Татьяна Левша и Ольга Семёнова. Помимо основной педагогической деятельности, они также являются заместителями директора.
«Никто из руководителей, в том числе и я, не справится без сильной опоры, без таких помощников. А вы в свою очередь умеете так общаться с коллективом, что они всегда поддерживают и понимают. Спасибо вам за это умение работать с педагогическим составом, с ребятами и, конечно, за ваши достижения», – отметила качества награждённых преподавателей директор школы Наталия Дьяконова.
Играете ли вы в видеоигры?
Псковские археологи приняли участие в работе научного семинара «Археология Владимиро-Суздальской земли».
На месяц раньше завершили работы по благоустройству дворов на Леона Поземского в Пскове