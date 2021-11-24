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Александр Братчиков вручил министерские награды трём педагогам Пскова

Почётные грамоты Министерства просвещения России за добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования вручил педагогам заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Вице-спикер отметил, что сфера образования – одна из важнейших в жизни. Именно педагог является первым наставником ребёнка в дальнейшем самоопределении, поиске своего предназначения. Александр Братчиков поблагодарил преподавателей за труд и пожелал творческого развития, активных учеников и воспитанников, а также понимающих родителей.

Почётной грамотой Министерства просвещения РФ награждена воспитатель Детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников № 25 «Золотой ключик» Ирена Богданова. Педагог посвятила профессии 40 лет, а в этом дошкольном учреждении отмечает 30-летний юбилейный год работы.

Награды также получили учителя средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского языка Татьяна Левша и Ольга Семёнова. Помимо основной педагогической деятельности, они также являются заместителями директора.

«Никто из руководителей, в том числе и я, не справится без сильной опоры, без таких помощников. А вы в свою очередь умеете так общаться с коллективом, что они всегда поддерживают и понимают. Спасибо вам за это умение работать с педагогическим составом, с ребятами и, конечно, за ваши достижения», – отметила качества награждённых преподавателей директор школы Наталия Дьяконова.

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