Госдума предложила не оглашать должности виновников резонансных ДТП

18:56, 24 ноября 2021, ПАИ

Госдума внесла предложение при освещении громких происшествий с участием представителей органов власти не акцентировать внимание на должности человека, поскольку это может повредить репутации самой организации и её сотрудников. Об этом на фоне смертельного ДТП в Тюмени с участием майора Следственного комитета заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, пишет NewsMail.ru.

«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений — в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», — сказал в разговоре с «Газетой.Ru» Анатолий Выборный.

Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать. При этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации, отметил депутат, и не важно, идет ли речь о конкретном человеке или организации.

Сегодня, 24 ноября, пьяный следователь задавил насмерть в Тюмени на своем BMW 5-series двух дорожных работников, убиравших снег на трассе. Место работ было выделено соответствующими знаками и ограждениями. По свидетельствам очевидцев, скорость машины могла достигать 200 км/ч. Виновнику ДТП грозит до 15 лет лишения свободы.