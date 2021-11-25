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Общество

Выделены основные типы фейков о коронавирусе в соцсетях

Выявлены основные типы фейков о коронавирусе

Силовики, Росздравнадзор и Роспотребнадзор определились с фейками о пандемии коронавируса, за которые будут привлекать физлиц и СМИ к уголовной ответственности и значительным административным штрафам. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти».

По данным СМИ, в популярных соцсетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Твиттер»), а также мессенджерах (чаты и каналы «Телеграма», Ватсапа», «Вайбера») уже проводится мониторинг с целью выявления распространителей фейков и привлечения их авторов к ответственности.

Основные виды фейков:
– искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от ковида и после иммунизации,
– фейки о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса,
– фейки о «химирейлах и коронавирусе»,
– фейки о природе коронавируса и его распространении,
– теории заговора («чипизация», «потеря субъектности человека/тела» и т. п.),
– фейки о причинах и последствиях введения QR-кодов (в дальнейшем «паспортов здоровья и иммунизации»).

Напомним, что ранее СМИ сообщали: десятки и сотни тысяч россиян стали присылать правоохранителям, в Росздравнадзор и Роспотребнадзор, прокуратуру скриншоты из чатов и ссылки на социальные сети, где «антиваксеры» вели пропаганду против вакцинации и объявляли коронавирус «несерьёзным заболеванием». Теперь за такую пропаганду предполагается уголовное дело и срок до пяти лет, а также штрафы до нескольких сотен тысяч рублей. 

Уже возбуждены десятки уголовных дел, ведутся расследования.

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