Госдума может рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах

00:17, 25 ноября 2021, ПАИ

Госдума может на пленарном заседании 16 декабря рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты о введении QR-кодов, свидетельствующих о прививке от ковида или перенесённом заболевании, в общественных местах и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти».

Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.