Госдума может рассмотреть законопроекты о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах
Госдума может на пленарном заседании 16 декабря рассмотреть в первом чтении правительственные законопроекты о введении QR-кодов, свидетельствующих о прививке от ковида или перенесённом заболевании, в общественных местах и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну, почти».
Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.
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