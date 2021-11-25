Загрузка ковидного коечного фонда в Псковской области продолжает снижаться

07:18, 25 ноября 2021, ПАИ

Загрузка ковидного коечного фонда в Псковской области продолжает снижаться, сейчас она составляет 62%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе подтвердились 65 101 случаев коронавируса, в том числе 245 — за минувшие сутки. Выздоровели 55 911 пациентов, из них 271 — за прошедшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 1 043 жителей Псковской области.

В области провели 652 426 тестов на коронавирус, за сутки прирост составил 1 893.