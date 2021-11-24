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Экономика

В Псковской области изменится принцип налогообложения ряда торговых и административно-деловых центров

Депутаты Псковского областного Собрания внесли изменения в региональные законы «О налоге на имущество организаций» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.

В областном законе «О налоге на имущество организаций» изменена площадь торговых и административных центров, налог на имущество которых исчисляется не из среднегодовой стоимости имущества, а из кадастровой стоимости. Установлено новое ограничение площади – свыше 1000 кв. метров. Если в торговых и административных центрах находятся производственные помещения, то они будут платить налог на имущество по льготной ставке – эта норма также содержится в законопроекте.

Решение об увеличении налогооблагаемой базы продиктовано обязательством региона перед Минфином по повышению доходной части областного бюджета. По предварительной оценке, под новую систему налогообложения дополнительно попадут 79 объектов, что в перспективе пополнит бюджет на 24 млн рублей.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, отвечая на вопрос депутата Олега Брячака, отметил, что в части транспортного налога сохраняются льготы, которые действуют на территории региона в этом году.

Олег Брячак отметил, что фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в его лице будет голосовать против внесения изменений в закон «О налоге на имущество организаций», так как данная норма увеличит нагрузку на предпринимателей. По его словам, в данный период нужны такие законы, которые позволят предпринимателям развиваться и расти, пусть даже первое время в ущерб областному бюджету. Вводить такие налоги нужно, когда предприниматели окрепнут и будут менее уязвимыми, считает Олег Брячак.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков отметил, что данный законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года. Он попросил коллег поддержать данный законопроект.

В итоге большинство депутатов проголосовали за принятие обоих законопроектов.

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