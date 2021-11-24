Пострадавшие в период нерабочих дней отрасли получат налоговую льготу в Псковской области

11:39, 25 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания внесли поправки в законы «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и «О патентной системе налогообложения». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-ей сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.

Для применения действующих в регионе налоговых каникул вводится дополнительный обязательный критерий – средняя численность работников за налоговый период не может быть меньше трёх человек.

Еще одно нововведение такое: оказавшиеся в период нерабочих дней в ноябре под прямыми ограничениями отрасли получат налоговую льготу. Речь идёт о предпринимателях, работающих в сфере демонстрации кинофильмов, организации конференций и выставок, дополнительного образования детей и взрослых, а также предоставления услуг по дневному уходу за детьми.