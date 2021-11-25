Лесное законодательство изменили в Псковской области

11:56, 25 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «Об отдельных вопросах в области лесных отношений в Псковской области», который объединил в один нормативно-правовой акт все правовые нормы, регулирующие вопросы в данной сфере. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября.

Новый закон разграничивает полномочия в области лесных отношений, как собственно субъекта Российской Федерации, так и переданные РФ, между Псковским областным Собранием депутатов, губернатором области, администрацией области и иными органами исполнительной власти области.

В соответствии с пунктами 4-6 статьи 82 Лесного кодекса РФ в статьи 7, 9, 11 закона также включены положения, регулирующие порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд, порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, порядок заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд, порядок заготовки елей для новогодних праздников.

Статьей 8 закона установлены исключительные случаи, при которых допускается осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд на основании договора купли-продажи лесных насаждений на территории области: обеспечение потребностей государственных и муниципальных учреждений в проведении строительных и ремонтных работ.

Статья 10 закона определяет исключительные случаи осуществления на территории Псковской области заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков.