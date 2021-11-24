В Псковской области увеличится размер взноса на капремонт

13:26, 25 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области с 2022 года увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 25 ноября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках своих полномочий региональный парламент ежегодно согласовывает размер взноса, рассчитанный профильным органом исполнительной власти. В 2022 году за квадратный метр общей площади квартиры в домах без лифта собственник будет платить 8,56 рубля, что на 1 рубль 20 копеек больше, чем в текущем году. В многоэтажках с лифтом размер взноса также повысится на рубль двадцать и составит 9,78 рубля на квадратный метр.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков заметил, что выросли цены на стройматериалы и оставить прежний размер взносов не представляется возможным. При этом предлагается провести парламентский час, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановки, и заслушать отчет Фонда капремонта Псковской области о проводимых работах. Александр Братчиков уточнил, что увеличение позволит собрать порядка 80 млн рублей дополнительных средств, что будет потрачено на ремонт имущества многоквартирных домов.