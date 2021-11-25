Псковский губернатор поручил установить ограждение вокруг лицея «Развитие»

12:12, 25 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил установить ограждение вокруг лицея «Развитие» в Пскове. Об этом с приёма граждан 25 ноября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С просьбой установить ограждение вокруг образовательного учреждения обратилась псковичка Наталья Кутузова. Она отметила, что секции ограждения в некоторых местах отсутствуют или повреждены, и обратила внимание на необходимость обеспечить безопасность детей.

Михаил Ведерников поручил внести работы по установке ограждения в бюджет 2022 года, а также поставил задачу завершить работы до начала следующего учебного года.