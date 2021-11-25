Александр Котов призвал коллег присоединиться к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал коллег присоединиться к традиционной международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», которую 3 декабря проведет Молодежный парламент при Государственной Думе. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с сессии регионального парламента 25 ноября.
Александр Котов пригласил всех желающих к участию в этой патриотической акции. Он также поблагодарил членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании за активное участие в акции.
Тестирование пройдет в онлайн-формате на территории Российской Федерации и более чем 50 странах мира. Присоединиться к акции и пройти тест можно на сайте «Большая история»: https://big-history.ru/. В прошлом году в тестировании приняли участие более 1,6 млн человек.
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Александр Котов призвал коллег присоединиться к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
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