Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Налоговые доходы в бюджет Пскова выросли на 7,5%

За 9 месяцев 2021 года плановые назначения по доходам бюджета Пскова увеличились на сумму 762,4 млн рублей, по расходам - на 792,1 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очередной, 59-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит 26 ноября.

Начальник финансового управления администрации города Тамара Винт рассказала, что за отчетный период доходы муниципального бюджета исполнены на 58,5% от запланированных годовых назначений и составили 4,1 млрд рублей. В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 32,2%, безвозмездные поступления - 67,8%. 

Налоговые доходы, по сравнению с 9 месяцами 2020 года, выросли на 7,5%. Поступления НДФЛ выросли на 1,1%. Неналоговые доходы возросли на 6,2%, наибольший рост поступлений от приватизации имущества, взыскания штрафов, продажи муниципальных земельных участков. 

Расходы бюджета составили 4 млрд 96,2 млн рублей. За отчетный период 1 млрд 770 млн рублей направлено на выплату зарплат. Объем финансирования 13 муниципальных программ составил 55,9% от запланированных бюдетных назначений. 

Депутаты поинтересовались, получится ли освоить все средства до конца года. 

Тамара Винт ответила, что все меры в этом направлении принимаются. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Псковская область будет осуществлять мониторинг подрядчиков с контрактами от 3 млн рублей
24 ноября 2021

В Псковской области налоговую базу планируют расширить за счёт торговых центров
24 ноября 2021

Изменения в текущий бюджет ФОМС согласовал бюджетный комитет Псковского областного Собрания
22 ноября 2021

Эксперты РСХБ дали советы, как безопасно совершать онлайн покупки в период распродаж
22 ноября 2021

Цифровизацию малого и среднего бизнеса обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
22 ноября 2021

Один из крупнейших ретейлеров России дал свои рекомендации «Псковмясопрому»
22 ноября 2021

Руководство «Псковмясопрома» ещё полгода назад заговорило о сворачивании производства – источник
22 ноября 2021

Россиян предупредили о подорожании сладостей к Новому году

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...