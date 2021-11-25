Налоговые доходы в бюджет Пскова выросли на 7,5%

11:36, 26 ноября 2021, ПАИ

За 9 месяцев 2021 года плановые назначения по доходам бюджета Пскова увеличились на сумму 762,4 млн рублей, по расходам - на 792,1 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с очередной, 59-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит 26 ноября.

Начальник финансового управления администрации города Тамара Винт рассказала, что за отчетный период доходы муниципального бюджета исполнены на 58,5% от запланированных годовых назначений и составили 4,1 млрд рублей. В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 32,2%, безвозмездные поступления - 67,8%.

Налоговые доходы, по сравнению с 9 месяцами 2020 года, выросли на 7,5%. Поступления НДФЛ выросли на 1,1%. Неналоговые доходы возросли на 6,2%, наибольший рост поступлений от приватизации имущества, взыскания штрафов, продажи муниципальных земельных участков.

Расходы бюджета составили 4 млрд 96,2 млн рублей. За отчетный период 1 млрд 770 млн рублей направлено на выплату зарплат. Объем финансирования 13 муниципальных программ составил 55,9% от запланированных бюдетных назначений.

Депутаты поинтересовались, получится ли освоить все средства до конца года.

Тамара Винт ответила, что все меры в этом направлении принимаются.