«Единая Россия»: в бюджет включено финансирование на улучшение жилищных условий

15:51, 25 ноября 2021, ПАИ

Госдума приняла бюджет на «трёхлетку» с социальными поправками «Единой России». Как сообщает сайт ER.ru, он обеспечивает финансированием основные направления народной программы и поручений президента на съезде партии и в послании.

Бюджет будет профицитным, его доходы каждый год будут расти и превысят 25 трлн рублей с 2022 года. «Единая Россия» единогласно проголосовала за документ. КПРФ и «Справедливая Россия» проголосовали против.

Председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров («Единая Россия») отметил, что эти две партии проголосовали против обеспечения жильём инвалидов и против долговременного ухода за пожилыми гражданами, против выплаты на детей и т.д.

«Народная программа «Единой России» – это не состязание цифр, а то количество людей, которые нуждаются в поддержке и ее получают. Народная программа написана для того, чтобы решать проблемы людей и сегодня это увидят все избиратели», - подчеркнул Макаров.

Средства бюджета направят на выплату пособий семьям с детьми и социальных контрактов, обеспечение школьников горячим питанием. В соответствии с поручением президента также будет проиндексирован материнский капитал. В 2022 году он составит 503 тысячи рублей для тех, у кого право на эту меру поддержки возникло до 1 января 2020 года, и 665 тысяч – для тех, у кого второй и последующий дети родились после.

Индексация коснётся также стипендий, зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и всех социальных выплат. В соответствии с поправками президента прожиточный минимум был увеличен до 12 654 рублей. Увеличится и минимальный размер оплаты труда.

Предусмотрен рост расходов на образование: в 2022 году они составят 1,2 трлн рублей, а к 2024 году – уже 1,34 трлн. По программе строительства школ будет возведено 1300 учебных заведений, ежегодно будут капитально ремонтировано по 1,5 тысячи школ, а также производиться поставки автобусов в регионы и выплачиваться дополнительные средства за классное руководство учителям и куратором в техникумах и колледжах.

Предусмотрено финансирование на дополнительные места в школах – в 2022 году это почти 50 млрд рублей. Возможности для развития получат организации среднего профобразования – в том числе, по переподготовке педагогов и обновлению материально-технической базы.

Вырастет также финансирование на здравоохранение. На поставку машин скорой помощи в регионы, а также 500 мобильных медкомплексов в малые города и сёла заложены средства

Проекты комплексного развития сельских территорий также профинансированы. К ним относятся развитие сельского хозяйства и рынков сельхозпродукции, создание современной социальной инфраструктуры и развитие спорта, ремонт домов культуры и музеев. Будет продолжена реализация программ, которые помогают привлечь специалистов в отдаленные территории – «Земский доктор» (6 млрд рублей в 2022 году) и «Земский учитель» (1,1 млрд). Предусмотрены средства на ремонт региональных дорог – 30 млрд рублей с 2022 года.

На программу ликвидации аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года, только в 2022 году будет направлено 72,5 млрд рублей, что позволит расселить более 11 млн кв.м. Предусмотрена поддержка индивидуального жилищного строительства – 11,5 млрд в 2022 году, после – по 13,9 млрд. Также финансируется строительство и модернизация в регионах коммунальной инфраструктуры, прежде всего – современных канализационных очистных сооружений и ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье, включая Крым.

По инициативе ЕР на социально значимые направления финансирование увеличилось на 107 млрд рублей. В частности, на обеспечение жильём инвалидов по предложению партии выделяется дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми – почти 1,5 млрд рублей, ещё 2,3 млрд рублей – на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей – на поддержку занятости молодёжи. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%.

Вице-спикер областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, заместитель секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Братчиков отметил, что проект закона о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов уже поступил в областное Собрание, его первое чтение пройдет на сессии в конце ноября.

«Хочу отметить увеличение доходной части бюджета за счёт налоговых и неналоговых доходов – на 1,7 млрд рублей. Это говорит о том, что, несмотря на пандемию и ограничения, бизнес старается, бизнес работает, а поддержка государства даёт свой эффект», - подчеркнул Братчиков.

Вице-спикер областного Собрания рассказал, что бюджет региона сохраняет свою социальную направленность, большой объём средств заложен на выполнение всех социальных обязательств. «В документе также предусмотрено финансирование инициатив народной программы «Единой России», поручений президента, которые он дал в своем послании на съезде партии, а также увеличены субсидии на реализацию нацпроектов. Это значит, что продолжится развитие региона и работа по улучшению качества жизни наших граждан», - добавил Александр Братчиков.

Напомним, «Единая Россия» работала над проектом бюджета вместе с правительством РФ в рамках нулевых чтений и формирования народной программы. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России», а всем фракциям — взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.