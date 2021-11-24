Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова пройдут 30 ноября

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» состоятся 30 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Мероприятие пройдет в 18:00 в Городском культурном центре Пскова по адресу: площадь Победы, 1 (большой зал, 1-й этаж).

В соответствии с предписанием главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука количество участников в режиме офлайн не должно превышать 30 человек. С целью соблюдения ограничительных мер участникам необходимо подать заявку на очное присутствие до 15:00 29 ноября по телефонам оргкомитета: 66-40-25, 66-71-04.

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний можно направлять по 30 ноября по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний) и по электронной почте doc1@duma.pskov.ru.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться на официальном сайте «Город Псков» www.pskovgorod.ru и в Псковской городской Думе (Псков, улица Некрасова, дом 14, кабинет №15) по рабочим дням по 30 ноября 2021 года, время ознакомления - с 14:00 до 17:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

24 ноября 2021

В Псковской области налоговую базу планируют расширить за счёт торговых центров
24 ноября 2021

Изменения в текущий бюджет ФОМС согласовал бюджетный комитет Псковского областного Собрания
22 ноября 2021

Эксперты РСХБ дали советы, как безопасно совершать онлайн покупки в период распродаж
22 ноября 2021

Цифровизацию малого и среднего бизнеса обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
22 ноября 2021

Один из крупнейших ретейлеров России дал свои рекомендации «Псковмясопрому»
22 ноября 2021

Руководство «Псковмясопрома» ещё полгода назад заговорило о сворачивании производства – источник
22 ноября 2021

Россиян предупредили о подорожании сладостей к Новому году
19 ноября 2021

Завод «Севкабель» переедет из Петербурга в Псков

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...