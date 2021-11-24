Публичные слушания по проекту бюджета Пскова пройдут 30 ноября

16:26, 25 ноября 2021, ПАИ

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» состоятся 30 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Мероприятие пройдет в 18:00 в Городском культурном центре Пскова по адресу: площадь Победы, 1 (большой зал, 1-й этаж).

В соответствии с предписанием главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука количество участников в режиме офлайн не должно превышать 30 человек. С целью соблюдения ограничительных мер участникам необходимо подать заявку на очное присутствие до 15:00 29 ноября по телефонам оргкомитета: 66-40-25, 66-71-04.

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний можно направлять по 30 ноября по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний) и по электронной почте doc1@duma.pskov.ru.

С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться на официальном сайте «Город Псков» www.pskovgorod.ru и в Псковской городской Думе (Псков, улица Некрасова, дом 14, кабинет №15) по рабочим дням по 30 ноября 2021 года, время ознакомления - с 14:00 до 17:00.